Am 16. und 17. Juli feiert Amazon zum zehnten Mal seinen Prime Day. Dabei handelt es sich um Aktionstage für Amazon-Prime-Mitglieder, bei denen etliche Produkte quer durch das Sortiment des Online-Riesen zu teils stark reduzierten Preisen angeboten werden. Auch Audio-Afficionados sollten sich den Prime Day, eigentlich ja die Prime Days, im Kalender notieren, denn auch in Sachen Kopfhörer und anderem HiFi-Equipment ist das eine oder andere Schnäppchen garantiert.

Weil so ein rundes Jubiläum aber noch gebührender gefeiert werden muss, hat Amazon bereits jetzt viele Vorab-Angebote parat.

Prime Day: Die eigentlichen Angebote kommen erst!

Achtung: Schaut am 16. Juli unbedingt nochmal in diesen Artikel, denn dann zeigen wir euch das eigentliche Prime-Day-Programm. Hierbei handelt es sich wie gesagt nur um die Vorab-Angebote.

Hier findet ihr alle Vorab-Angebote im Überblick:

Prime Day 2024: Die besten Budget-Kopfhörer im Sonderangebot

Bevor Amazon den Prime Day 2024 offiziell einläutet (und hoffentlich auch das eine oder andere High-End-Gerät zum Sonderpreis anbietet), sind etliche Budget-Kopfhörer stark reduziert. Etwa die Bluetooth-Kopfhörer von Godyse, die sich optisch an den Apple AirPods orientieren. Sie glänzen laut Herstellerangaben mit einer 40-stündigen Spielzeit. Mit einer LED-Akkuanzeige hat man den Batteriestand der Kopfhörer und des Ladeetuis stets im Blick. Was sie sonst noch bieten? Bluetooth 5.3 für schnelle und störungsfreie Übertragung, ENC-Geräuschunterdrückung und IPX6-Wasserdichtigkeit. Die Kopfhörer erfreuen sich großer Beliebtheit: Knapp 700-mal wurden sie bewertet – und das durchschnittlich mit fünf Sternen. Am Prime Day gibt es die Kopfhörer von Godyse um ganze 80 % reduziert.

Godyse Bluetooth-Kopfhörer: -80 %. Preis: 20,16€ statt UVP: 100,84 €

Auch die wasserdichten Aptkdoe Bluetooth-Kopfhörer in glänzendem Schwarz schlagen in dieselbe Kerbe.

Aptkdoe Bluetooth-Kopfhörer kabellos: -75 %. Preis: 24,98 € statt 99,99 €,

Wer etwas drauflegt, bekommt ein Modell eines bekannten Herstellers: Die Soundcore P3 Bluetooth-Kopfhörer von Anker liefern nicht nur exzellentes Noise Cancelling, sondern dank der BassUp-Technologie auch satte Tieftöne sowie einen transparenten Sound. Für die Geräuschunterdrückung sind mehrere Modi wählbar: Transport, Outdoor und Indoor. Hier ist für jede Situation und Geräuschkulisse die richtige Option vorhanden.

Soundcore P3 Bluetooth:-40 %. Preis: 35,99 € statt 59,99 €,

Anker ist aber auch mit einem ganz anderen Modell in den Angeboten vertreten. Die Soundcore C30i sind Clip-on-Kopfhörer, die nicht nur durch ihren Formfaktor, sondern auch durch ihren guten Klang auffallen. Sie verfügen über große 12 mm × 17 mm Racetrack-Treiber sowie eine mit Titan beschichtete Membran, die für einen kraftvollen Sound sorgt.

Soundcore C30i Headphones:-. -20 %. Preis: 56,46€ statt UVP: 70,58 €.

Over-Ear-Kopfhörer im Angebot

Wer lieber auf Over-Ear-Kopfhörer setzt, findet mit den Bluetooth-Headphones von Uliptz eine gute Alternative. Die schwarzen Overears versprechen eine Spielzeit von bis zu 65 Stunden. Für den druckvollen, ausgewogenen Klang sorgen 40-mm-Akustik-Stereotreiber. Den Klang kann man sich selbst anhand von sechs EQ-Modi ganz nach den eigenen Vorlieben einstellen. Und wenn die Akkus mal leer sind, sorgt eine 10-Minuten-Schnelladung für weitere vier Stunden Nutzung. Das Modell ist um 39 % reduziert und kostet nur 19,99 €. Auch andere Colorways sind erhältlich.

Uliptz Bluetooth Kopfhörer:. -39 %. Preis: 20,16€ statt UVP: 33,26 €.

Falls du Kopfhörer für deine Kinder suchst: Die Over-Ear-Kopfhörer von iClever klingen nicht nur gut, sondern bieten vier Modi für farbige Beleuchtung, die durch eine unabhängige Taste gesteuert werden. Damit die Kids nicht zu laut hören, kann die Lautstärke auf 74, 85 oder 94 dB begrenzt werden. Geladen werden die Kopfhörer via USB-C. Eine Batterieladung hält bis zu 55 Stunden. 10 Minuten Ladezeit sorgen für sieben Stunden Musikgenuss.

iClever Kopfhörer: -32 % 24,99 € statt: 36,99 € UVP

Auch diejenigen, die auf der Suche nach kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörern sind, werden fündig. Die Triple-Driver-Kopfhörer von 1MORE versprechen einen klaren Sound bei einer Impedanz von 32 Ohm.

Kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer von 1MORE: -29 % 49,99 € statt: 69,99 € UVP

Prime Day 2024: Die wichtigsten Fragen

Wann findet der Prime Day statt?

Der 10. Prime Day findet am 16. und 17. Juli 2024 statt. Bereits in den Tagen davor bietet Amazon viele preislich reduzierte Produkte an.

Wie kann ich am Prime Day teilnehmen?

Wer den Prime Day nutzen will, muss ein Prime-Abo abgeschlossen haben.

Wieviel kostet ein Prime-Abo?

Ein Prime-Abo kostet derzeit monatlich 8,99 € oder jährlich 89,90 €. Ein Abo bietet mehrere Vorteile – etwa schnellere und oft kostenfreie Lieferung.

Kann ich ein Prime-Abo auch testen?

Ja, das geht! Wer das Ganze erstmal ausprobieren will, kann das 30 Tage lang kostenlos tun.

