Viele schwören auf High-Resolution-Audio und versprechen sich dadurch beim Musikhören bessere Klangqualität und volleren Sound. Was es damit auf sich hat und welche Hi-Res-Audio-Kopfhörer empfehlenswert sind, erfährst Du hier.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf musikexpress.de veröffentlicht. Als Musikfan weißt Du: Songs in schlechter Qualität zu hören, ist in etwa so, wie wässrige Ein-Euro-Schnitzel aus der SB-Theke zu verzehren. Irgendwie geht's schon, aber Genuss ist was anderes. Viele schwören daher auf Hi-Res-Audio-Kopfhörer, um Musik im High-Resolution-Audio-Format möglichst klangstark konsumieren zu können. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Was bedeutet Hi-Res-Audio? Simpel zusammengefasst: Mit High-Resolution-Audio (kurz auch HRA genannt) bezeichnet man alle Formate, die den für CDs üblichen 16-Bit- beziehungsweise 44,1 kHz-Standard überschreiten. Für Aufnahmen in HRA nutzt man häufig eine dynamischer klingende 24-Bit-Kodierung (was mehr Spielraum zwischen dem leisesten…