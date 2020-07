Foto: DC Comics/Warner Bros. Entertainment Inc.. All rights reserved.

Amazon Prime Video unterscheidet sich von Netflix unter anderem darin, dass man neben einer klassischen Flatrate zusätzlich auch noch Filme kaufen oder ausleihen kann. Und regelmäßig gibt es dort auch neue Titel im Sonderangebot. Ungefähr einmal im Monat kann man bei Amazon Prime Video viele Filme zu einem reduzierten Preis ausleihen.

Einmal ausgeliehen, hat man 30 Tage Zeit, um einen Titel wiederzugeben. Einmal abgespielt, hat man 48 Stunden lang Zeit, um den Film zu schauen. Wer will, kann einen Film während dieses Zeitraums auch mehrmals anschauen.

Amazon Prime Video: Aktuelle Angebote

Beim „Sommer-Festival für Zuhause“ gibt es 100 Filme im Angebot. 71 dieser Titel gibt es bereits ab je 0,97 €, den Rest kann man für je 1,94 € ausleihen. Hier sind unsere Favoriten:

Filme für je 0,97 € ausleihen

The Shining

„All work and no play makes Jack a dull boy“: Im Klassiker von Stanley Kubrick zieht Autor Jack Torrance (Jack Nicholson) mit seiner Familie in eine abgelegenes Hotel, um dort während des Winters auf das leerstehende Gebäude solange aufzupassen, bis die nächste Saison wieder beginnt. Was sie da noch nicht wussten: Das Hotel wird von bösen Mächten befallen und Jack ist kurz darauf, seinen Verstand komplett zu verlieren und Jagd auf seine Frau Wendy und seinen Sohn Danny zu machen, der obendrauf auch noch psychische Fähigkeiten zu besitzen scheint.

Trailer

The Shining jetzt bei Amazon Prime Video für 0,97 € ausleihen

Contagion

Zu Beginn der Corona-Krise war kein Film so sehr gefragt, wie das Katastrophen-Drama „Contagion“ von Regisseur Steven Soderbergh. Der Grund ist klar, hat der Film doch viele Parallelen zur aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Eine tödliche Pandemie bricht aus und Mitarbeiter der amerikanischen Behörde „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) suchen verzweifelt nach einem Heilmittel. Ein Kampf gegen die Zeit beginn.

Trailer

Contagion jetzt bei Amazon Prime Video für 0,97 € ausleihen

The Dark Knight

Im zweiten Teil von Christopher Nolans gefeierten und mit vielen Awards ausgezeichneten „The Dark Knight“-Trilogie muss es Batman (Christian Bale) mit einem besonders gefährlichen und unberechenbaren Gegner aufnehmen: Der Joker (Heath Ledger) macht Gotham City unsicher und will die Stadt ins Chaos stürzen.

Trailer

The Dark Knight jetzt bei Amazon Prime Video für 0,97 € ausleihen

Weitere Highlights:

Pacific Rim

Der Herr der Ringe

Tag – Catch Me!

Last Samurai

Sully

Inception

Zur Übersicht: Amazon Prime Video: Filme für je 0,97 € ausleihen