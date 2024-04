Amy Helm auf Tour 2024: Tickets und Termine

Amy Helm ist schon lange viel mehr als eine Sängerin. Nach jahrzehntelangem Perfektionieren ihrer Kunst hat sich Helm zu einer eigenen Stimme in der Musikwelt entwickelt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man die Tochter von The-Band-Musiker Levon Helm ist.

Und dann war es doch wieder nicht schwer, weil Amy aus Woodstock stammt und in der Mitte einer Musikerfamilie geboren wurde. Levons Vater Diamond Helm aus Arkansas brachte sich das Musizieren noch selbst bei. Amys Mutter, Libby Titus, ist selbst eine Singer-Songwriterin. In den 70er Jahren war Mac Rebennack alias Dr. John ihr Stiefvater und Donald Fagen von Steely Dan ist jetzt Titus‘ Ehemann.

Helm hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Dr. John in New York City, als sie noch ein Kind war und bei „Come On Baby, Let the Good Times Roll“ mitsang. Sie stand noch mit vielen weiteren berühmten Musikern auf der Bühne und natürlich mit ihrem Vater in dessen Bands der 1990er und 2000er Jahre.

Amys Helms Debüt als Solosängerin, „Didn’t It Rain“ (2015) wurde zu Hause in Woodstock und in Gesellschaft von Bandmitgliedern und Freunden aufgenommen. Für ihr zweites Album „This Too Shall Light“ (2018) ging Helm nach Los Angeles und arbeitete mit Joe Henry zusammen. „What The Flood Leaves Behind“ (2021) verbindet die Stärken der Musikerinnen und Musiker, mit denen sie seit vielen jahren arbeitet, mit ihrem eigenen Songwriting. Von „Verse 23“, einem auf Psalmen basierenden Gospel-Gold, das M.C. Taylor von Hiss Golden Messenger für Helm geschrieben hat, bis zu „Terminal B“, ihrer eigenen aufregenden Feier eines geheimnisvollen Mannes in Kalifornien, zeigt die ganze Platte viele Seiten ihrer Künstlerpersönlichkeit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Mai ist Amy Helm für drei Konzerte auch in Deutschland zu erleben. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Amy Helm live 2024: Termine