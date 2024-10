Amyl and The Sniffers veröffentlichen Nackt-Video zu „Jerkin“

Amyl and The Sniffers haben mit„Jerkin“ eine neue Single veröffentlicht. Ein Musikvideo mit viel nackter Haut und unverhüllten Genitalien lieferte die australische Postpunk-Gruppe um Sängerin Amy Taylor gleich mit. Dieses ist unzensiert allerdings nur auf ihrer Website zu finden.

Der Song soll laut der Frontfrau ein Empowerment für das eigene Selbstbewusstsein darstellen. „Es ist gut, deiner Wut Ausdruck zu verleihen, wenn dich jemand ankotzt. Und es ist gut, auch Humor zu haben, insbesondere als Frau, als die du immer schön passiv bleiben und ‚alles ist okay‘ sagen darfst, damit sich jeder wohlfühlt“, so Taylor in der Pressemitteilung zum Track-Release.

Hier ansehen: „Jerkin“ (zensiert)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die ganze Band zieht sich aus (fast)

Das zur Single produzierte Musikvideo stammt von Regisseur John Angus Stewart und zeigt unter anderem die Mitglieder der Band bei einem Foto-Shooting. Die meiste Zeit posieren sie völlig nackt oder leicht bekleidet, ziehen Grimassen und spielen auf sexuelle Handlungen an. Dabei allerdings nie ganz entblößt: Amy Taylor. Auch nicht in der Ü-18-Version.

„Der Grad der Empörung, den eine Vagina oder ein Penis generieren können, ist absolut bizarr. Amy sagte einmal zu mir: Wenn die Welt nicht so abgefuckt wäre, würde ich gar keine Kleidung tragen“, so der Regisseur zu der neuen Veröffentlichung. Es sei der Kontext, den wir unseren Geschlechtsorganen aufzwängen und sie damit von Geburt an „anstößig“ mache. „Wir wollten diese künstliche Perspektive entfernen und uns in offener Weise mit dem Körper auseinandersetzen“, erklärte er weiter.

Das Bedürfnis, „weniger prüde zu sein“

Das entstandene Bildmaterial dürfte dabei nicht allen gefallen. Aber auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen. Für Amyl and The Sniffers sowie Regisseur Stewart samt Produktions-Crew habe der Dreh schon die Wirkung erzielt, die sie sich bei ihrem Publikum wohl auch wünschen würden. „Ich denke, wir sind nach dem Dreh alle mit dem Bedürfnis nach Haus gegangen, weniger prüde zu sein und weniger auf all das zu geben“, sagte der Verantwortliche für den Ü-18-Clip.

Amyl and The Sniffers veröffentlichen am Freitag (25.Oktober) ihr neues Album „Cartoon Darkness“. Seit ihrem selbstbetitelten Debüt und dem Nachfolger „Comfort To Me“ ist das neue Werk ihre dritte Platte seit der Gründung 2016.

Auf ihrer ausverkauften Tour sind sie in Deutschland in folgenden Städten zu sehen:

19.11. Köln – Carlswerk – AUSVERKAUFT

22.11. Hamburg – Große Freiheit 36 – AUSVERKAUFT

23.11. Berlin – Columbiahalle – AUSVERKAUFT

25.11. München – Tonhalle – AUSVERKAUFT

Für Berlin gibt es im nächsten Jahr noch einen Zusatztermin: