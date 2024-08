Amyl & The Sniffers kündigen neues Album „Cartoon Darkness“ an

Die australische Punkrock-Band Amyl & The Sniffers meldet sich zurück und kündigt ihr Album „Cartoon Darkness“ an. Am Mittwoch, den 21. August, nutzte die Band die Veröffentlichung der Single „Chewing Gum“, um ihr drittes Album anzukündigen. „Cartoon Darkness“ wird am 25. Oktober 2024 erscheinen.

Amyl & The Sniffers im 606 Studio der Foo Fighters

„Cartoon Darkness“ ist das erste Studioalbum der Band seit ihrem 2021 erschienenen Album „Comfort To Me“ . Die neue Platte wurde Anfang des Jahres im 606 Studio der Foo Fighters in Los Angeles aufgenommen, unter der Leitung von Produzent Nick Launay, der bereits mit Größen wie Nick Cave & The Bad Seeds und den Yeah Yeah Yeahs zusammengearbeitet hat.

Amy Taylor, die Frontfrau der Band, beschreibt das Album als eine Reaktion auf die Herausforderungen unserer Zeit. Es behandelt Themen wie die Klimakrise, Künstliche Intelligenz, Politik und die scheinbare Macht der sozialen Medien. „Wir füttern alle das Datenbiest Big Tech, den Gott unserer Zeit, während wir uns in einem Kokon der Desinformation einspinnen“, so Taylor.

Zwischen jugendlicher Unbeschwertheit und Erwachsensein

Zur neuen Single „Chewing Gum“ erklärte Taylor, dass der Song von der Zerrissenheit zwischen jugendlicher Ignoranz und den Anforderungen des Erwachsenseins handelt. Mit metaphorischen Texten wie „I’m stuck on you, just like a chewing gum“ reflektiert die Band über die Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem und die bewusste Entscheidung, trotz aller Widrigkeiten die Freude am Leben zu suchen.

Das dazugehörige Musikvideo, das von John Angus Stewart in Schwarz-Weiß-Bildern umgesetzt wurde, feierte ebenfalls am Mittwoch Premiere. Es enthält Anspielungen auf Filmklassiker wie „A Clockwork Orange“ von Stanley Kubrick.

Die Fans in Europa können sich im November auf eine ausgedehnte Tour der Band freuen. Amyl & The Sniffers werden dabei auch in Deutschland auftreten, mit bereits ausverkauften Konzerten in Köln, Hamburg, Berlin und München. Aufgrund der großen Nachfrage wurde zudem ein Zusatzkonzert für den 25. Juni 2025 in der Zitadelle in Berlin angekündigt.