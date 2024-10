Eine NDR-Doku über den Einfluss der Hamburger Schule legte den Finger in die Wunde: Warum wurde so wenig über die Musikerinnen der Bewegung gesprochen? Bernadette La Hengst hatte mit ihrer Band ihre Songs diskursrockgewitzt angemalt, sie aber eben zugleich mit Sixties-Wärme und einer cleveren Pop-Gewürzmischung unterlegt. Die Intellektualismen kommen auch in der Nachlese kratzbürstig daher.

Nichts ist sarkastisch-romantisch wie manches von Tocotronic und Co. Die Bewegung vom Debüt bis zum irreführend betitelten „Pop ist tot“ ist keine der Selbstdekonstruktion – Melodien und Direktheit sind Trumpf. Ein Wahnsinn, dass die Plattenfirma die Alben einstampfte! Nun erleben sie ihre digitale Wiedergeburt und diese Compilation auf ­Vinyl.