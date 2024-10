Gut zu wissen, dass Punk weder tot noch krank ist – im Gegenteil, er riecht nicht mal schlecht. Nicht solange Kaliforniens stolzeste Teenage-Rock-­Rebellinnen von The Linda Lindas ein Wörtchen mitzuschreien haben. „Ma­king plans s ounds like a li­ving hell!“, brüllen sie fröhlich auf ihrem zweiten Studioalbum in „All In My Head“, zum spanischsprachigen Punkwalzer „Yo me estreso“ schütteln sie den Schellenkranz und mixen ein Akkordeon in die Green-Day-Gitarren.

Seit Schauspielerin/Produzentin Amy Poeh­ler die Band 2021 für ihr feministisches Filmmusical „Moxie“ engagierte, geht für die Mini-­Riot-­Grrrls, die ihren Namen einem japanischen Selbst­ermäch­ti­gungsfilm entnommen haben, die Post (und der Post-Punk) ab. Auch Wut kann herz­erwär­mend sein.