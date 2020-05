Andy Allo: Ihre erfolgreichsten Alben im Überblick #DaheimDabeiKonzerte

Foto: Tiziano Lugli. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Andy Allo: Ihre erfolgreichsten Alben im Überblick

Erst seit wenigen Tagen ist Andy Allo in ihrer ersten Hauptrolle als Schauspielerin zu sehen: In der Sci-Fi-Comedyserie „Upload“, die ihre Premiere auf Amazon Prime Video feiert, spielt Allo die Traumfrau eines Verstorbenen (Robbie Amell), der er im Jenseits begegnet. Creator des Amazon-Originals ist Greg Daniels, der durch seine Scripts zu „Saturday Night Live“, den „Simpsons“ und „The Office“ zu einem der wichtigsten Autoren im Comedy-Fach aufgestiegen ist.

Musik-Fans, insbesondere versierte Prince-Anhänger, kennen sie aber schon länger als Sängerin und Gitarristin. Von der gebürtigen Kamerunerin und heute in Kalifornien ansässigen Künstlerin war dieser einst nämlich derart begeistert, dass er sie 2011 in seine Band „New Power Generation“ aufnahm. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die drei erfolgreichsten Alben von Andy Allo.

„UnFresh“

2009 legte es Andy Allo darauf an, sich mit ihrer Musik einen Namen zu machen: Ihr Debütalbum „UnFresh“ erschien nur wenige Monate nach ihrem ersten Solo-Gig in ihrer Heimatstadt Sacramento. Die darauf zu findende Single „DreamLand“, die sie mit Rapper Blu aufgenommen hatte, schlug hohe Wellen. Und so wurde mit Prince auch ein berühmter Musiker auf das Talent der Sängerin und Gitarristin aufmerksam.

„UnFresh“ hier bei Amazon hören

„Superconductor“