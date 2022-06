Angebliches Rammstein-Ende? Paul Landers gibt eine klare Auskunft

Auf ihrem achten Studioalbum „Zeit“, mit dem Rammstein momentan durch Europa touren, sind einige Songs, in denen besorgte Fans Andeutungen auf ein baldiges Ende der Band erkannten. So behandelt der Titeltrack die menschliche Vergänglichkeit. Till Lindemann singt: „Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not“. Und kurze darauf im selben Song: „Dem Ende treiben wir entgegen / Keine Rast, nur vorwärtsstreben / Am Ufer winkt Unendlichkeit“. Und auch der Schlusstrack des Albums „Adieu“ könnte als Abschiedssignal gedeutet werden. Nun gibt es für Rammstein-Fans aber Entwarnung. Gitarrist Paul Landers sagte bei einem Meet & Greet in Berlin, dass die Band niemals an einen Abschied von der Musik gedacht hat:

„Rammstein hat niemals über das Aufhören nachgedacht. Die Songs auf dem neuen Album basieren auf Erfahrungen und Verlusten, die Bandmitglieder gemacht haben. Es ist kein Song, der ein Ende von Rammstein andeutet. Alle Bandmitglieder haben noch eine Menge Spaß mit Rammstein.“

Gut so! Ein Abschied der Band wäre aber doch auch überraschend gewesen. Sehen Sie hier die eindrucksvollen Bildern von der Rammstein-Show im Berliner Olympiastadion.

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

Tickets gibt es bei der Europa-Tour von Rammstein nur noch für die Konzerte in Göteborg, Oslo, Lyon und Cardiff. Alle anderen Shows sind bereits ausverkauft.