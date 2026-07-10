Anthony Hopkins veröffentlicht Album mit Eigenkompositionen

Es ist nie zu spät, seinen Träumen zu folgen: Anthony Hopkins, 88, hat bei Decca Classics unterschrieben und veröffentlicht „Life Is a Dream“, ein Aufnahmeprojekt, das mehr als sechs Jahrzehnte an Eigenkompositionen umfasst. Die Tracks des Albums wurden von Gustavo Dudamel dirigiert und vom Philharmonia Orchestra eingespielt.

Hopkins spielt Klavier, seit er vier Jahre alt war. Als Teenager begann er, Musik für lokale Theaterstücke zu komponieren. Die erste Single des Albums, „Bracken Road“, entstammt Hopkins‘ „1947: Suite for Solo Piano and Orchestra“. Sie sei „von Kindheitserinnerungen an Margam in Südwales inspiriert“ und „ein nostalgisches musikalisches Porträt der Straßen, Wiesen, Felder und Berge rund um das Elternhaus in den 1940er-Jahren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Stücke auf dem Album sind „My Fatherland“, das von traditionellen walisischen Melodien inspiriert wurde, sowie Kompositionen, die dem Kino, der Ehefrau des Schauspielers und seiner Nichte gewidmet sind.

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Musik als erster Wunsch

„Musik war mein erster Wunsch, mein erster Traum“, sagte Hopkins in einem Statement. „Ich habe mein ganzes Leben lang komponiert. Manche dieser Stücke begleiten mich seit Jahrzehnten, und ich ertappe mich immer wieder dabei, zu ihnen zurückzukehren.“

Und weiter: „Die Unterzeichnung bei Decca ist die Ehre meines Lebens. Es war ein wahres Privileg, mit der renommierten Philharmonia Orchestra und den virtuosen Solisten, dem Cellisten Gregorio Nieto und dem klassischen Pianisten Sergio Tiempo, zusammenzuarbeiten. Meine tiefste Dankbarkeit und mein größter Respekt gelten Maestro Gustavo Dudamel, dessen Kunstfertigkeit ein wesentlicher Bestandteil dieser musikalischen Reise ist. Mit der anmutigen Präzision seines Taktstocks verlieh er jeder Note eine tiefe und unvergängliche Bedeutung und schuf eine bildhafte Landschaft, die den Zuhörer einlädt, etwas zutiefst Persönliches zu fühlen und sich vorzustellen.“

Neben Dudamel und der Philharmonia sind auf dem Album der Pianist Sergio Tiempo, der Cellist Gregorio Nieto, der Bach Choir sowie die Boy Choristers of Winchester Cathedral zu hören. Aufgenommen wurde es im April im Alexandra Palace in London.

Dudamels Worte über Hopkins

Dudamel sagte: „Sir Anthony Hopkins ist einer jener seltenen Künstler, deren kreative Stimme jedes einzelne Medium transzendiert. Dieselbe Tiefe der Vorstellungskraft, Menschlichkeit und emotionalen Wahrhaftigkeit, die seine außergewöhnliche Arbeit auf der Bühne und auf der Leinwand auszeichnet, ist auch in seiner Musik spürbar. Wenn ich seine Kompositionen höre, bin ich von ihrer Schönheit, ihrer Handwerkskunst und dem unverkennbaren Staunen beeindruckt, das sie belebt.“

Er fuhr fort: „Anthony nähert sich der Musik mit dem Herzen eines Geschichtenerzählers und dem Instinkt eines Poeten und erschafft Klangwelten, die zugleich zutiefst persönlich und universell nachhallend sind. Es war eine Freude, gemeinsam mit ihm, meinen Freunden Gregorio Nieto, Sergio Tiempo und der Philharmonia Orchestra an dieser Aufnahme zu arbeiten und der musikalischen Stimme eines Künstlers, dessen Kreativität keine Grenzen kennt, zum Leben zu verhelfen.“