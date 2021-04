Oscar-Gewinner Anthony Hopkins gedenkt Chadwick Boseman

Bei der 93. Oscar-Verleihung kam es zu einem überraschenden Moment. Chadwick Boseman, der vergangenes Jahr seinem Krebsleiden erlag, war Favorit für eine – postume – Oscar-Auszeichnung. Viele Fans fanden, dass er bei der Verleihung am Sonntag (25. April) um seinen Preis als „bester Hauptdarsteller“ gebracht wurde, weil Anthony Hopkins den Academy Award stattdessen erhielt, für „The Father“.

Hopkins: Ältester Oscar-Preisträger aller Zeiten

Seine Rolle als Blues-Trompeter Levee Green in „Ma Rainey’s Black Bottom“ hatte dem Verstorbenen unter anderem bereits Preise bei den Golden Globes, den Screen Actors Guild Awards, den Critics‘ Choice Movie Awards und dem Black Film Critics Circle eingebracht.

Den Oscar gewann Anthony Hopkins jedoch für seine Leistung in „The Father“: Hopkins spielt in dem Film einen Demenzkranken. 29 Jahre ist es her, dass er mit „Das Schweigen der Lämmer“ in dieser Kategorie gewann. Der 83-jährige Hopkins gilt nun als der älteste Oscar-Preisträger aller Zeiten. Er übertraf damit Christopher Plummer, der 82 Jahre alt war, als er 2011 mit „Beginners“ gewann.

Hopkins gedenkt Boseman – Video hier anschauen

In einem Instagram-Video meldet er sich nun zu Wort, denn bei den Academy Awards erschien er nicht persönlich:

„Ich bin hier in meiner Heimat in Wales. Mit 83 Jahren habe ich nicht erwartet, diesen Preis zu bekommen, wirklich nicht“, so Hopkins. „Ich bin der Academy sehr dankbar – vielen Dank. Ich möchte Chadwick Boseman gedenken, der uns viel zu früh genommen wurde. Nochmals vielen Dank an euch alle. Ich habe das wirklich nicht erwartet, ich fühle mich sehr privilegiert und geehrt, danke“, fügte er hinzu.