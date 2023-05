„Apocalypse Now“: Laurence Fishburne rettete Emilio Estevez am Set das Leben

Schauspieler Emilio Estevez war gemeinsam mit seinem Vater Martin Sheen in der „Jennifer Hudson Show“ zu Gast. Dort erinnerte er sich an die lebensgefährliche Situation, in der Laurence Fishburne ihn beim Drehen von „Apocalypse Now“ vor dem Versinken in Treibsand rettete. Fishburne hatte eine Nebenrolle im Vietnam-Krieg-Epos von Francis Ford Coppola, während Estevez seinen Vater für die Dreharbeiten auf den Philippinen begleitete. Martin Sheen verkörperte in dem Film den U.S.-Army-Captain Benjamin Willard.

„Er [Fishburne] sagte: „Hey, da ist dieses kleine Boot, lass‘ uns damit rausfahren.“ Ich sagte: „Klar.“ Wir waren damals beide 14“, begann Estevez im Interview mit Jennifer Hudson die zunächst harmlos wirkende Situation zu erklären. Doch dann änderte sich der Ausflug während einer Pause in den Dreharbeiten: „Wir waren also zusammen auf diesem Boot unterwegs und als wir dem Ufer zu nahe kamen, sagte ich: „Lass mich rausspringen, ich schiebe uns vom Ufer weg.“ Ich bin rausgesprungen, und der Boden war wie Treibsand-Schlamm.“

Jetzt musste schnell gehandelt werden, wie der Mime unterstreicht: „Ich war am Sinken, und ich sah Fishburne, wie er mich ansah und sagte: „Nimm meine Hand“, und er zog mich zurück auf das Boot“. Hätte Fishburne nicht so blitzschnell reagiert, hätte das den Tod bedeuten können für Emilio Estevez. Seit dem Vorfall haben die beiden Schauspieler eine besondere Bindung zueinander, betont der 60-jährige Estevez in der Show.

Emilio Estevez zusammen mit Martin Sheen in der „Jennifer Hudson Show“:

Sein Vater Martin Sheen habe erst Jahrzehnte später von der Geschichte erfahren, überrascht der Mime weiterhin im Gespräch. Als Sheen dann endlich informiert wurde, habe er Laurence Fishburne sofort angerufen, um sich bei ihm für sein Eingreifen zu bedanken. Sheen, der im Alter von 21 Jahren Vater wurde, nahm seine Familie immer gerne mit ans Set – wie eben auch bei „Apocalypse Now“. Kein Wunder also, dass sein Sohn ebenfalls später den Beruf ausüben wollte. Zuletzt war Emilio Estevez ist der Serie „The Mighty Ducks: Game Changers“ zu sehen.