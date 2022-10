Arctic Monkeys veröffentlichen Single „I Ain’t Quite Where I Think I Am“ vor Album-Release

Foto: Todd Owyoung/NBC via Getty Image, NBC. All rights reserved.

Die Arctic Monkeys haben am Dienstag (18. Oktober) die nächste Single-Auskopplung „I Ain’t Quite Where I Think I Am“ ihrer neuen Platte „The Car“, welche am 21. Oktober erscheinen wird, veröffentlicht. Im gleichen Zuge liefert die Band ein Live-Video des Songs, welches ihr euch hier anschauen könnt.

Der Clip wurde im September 2022 im Kings Theatre in Brooklyn aufgezeichnet und nun auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Die „Hard Facts“ zu „The Car“

Ebenso wie das letzte Album „Tranquility Base Hotel & Casino“ (2018) wurde auch „The Car“ von James Ford produziert. Hier könnt ihr das Werk vorbestellen.

Die Single-Auskopplungen „Body Paint“ sowie „There’d Better Be A Mirrorball“ und nun auch „I Ain’t Quite Where I Think I Am“ sind bereits erschienen. Zu allen Tracks ist auch ein Musikvideo entstanden, bei „There’d Better Be A Mirrorball“ hat Alex Turner selbst Regie geführt.

Die Arctic Monkeys kommen 2023 nach Deutschland und Österreich

Nächstes Jahr geht die Band auf Tournee, präsentiert von ROLLING STONE, und stattet dabei auch Deutschland und Österreich einen Besuch ab. Support bei den Shows ist Inhaler.

Alle Konzerte bis auf Oberhausen sind bereits ausverkauft.