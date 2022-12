Foto: Redferns, Pablo Gallardo. All rights reserved.

In einem Interview hat Matt Helders von den Arctic Monkeys angedeutet, dass Bandkollege Alex Turner durchaus in der Lage wäre, einen Bond-Song zu liefern. Gegenüber „NME“ gab der Schlagzeuger am Freitag (09. Dezember) preis, dass die Überlegung, ein Lied im Bond-Stil zu schreiben, aufgrund des orchestralen Sounds der Gruppe immer wieder im Raum stehe. Außerdem sprach der Musiker über den Aufnahmeprozess des jüngsten Werks „The Car“ (2022).

Arctic Monkeys goes James Bond?

An einem Punkt des Gesprächs wurde Helders gefragt, ob die Band angesichts des cineastischen, orchestralen Sounds ihres letzten Albums darüber nachgedacht hätten, sich an einem James-Bond-Song zu versuchen. „Ich bin sicher, dass wir immer noch daran interessiert wären, aber ich glaube nicht, dass es offiziell vorgeschlagen wurde“, antwortete der Musiker. „Allerdings ist es fast so, als würde Alex bereits Bond-Themen schreiben, es gibt nur noch keinen Film, der fertig ist und für den seine Songs geeignet sind! Aber ich würde sagen, dass er definitiv einen Bond-Song in sich trägt.“

Bereits 2011 erklärte Turner: „Ich würde gerne ein Lied für Bond machen. Definitiv.“ Der Kommentar kam kurz nachdem der Frontmann eine Soundtrack-EP zum Film „Submarine“ (2010) veröffentlicht hatte, bei dem Richard Ayoade Regie führte. Da sich die Gruppe seitdem musikalisch weiterentwickelt hat, haben viele Fans bereits vorgeschlagen, dass ein Arctic-Monkeys-Song gut in die Welt des Spionage-Franchise passen würde.

Zu den Musiker*innen, die in den letzten Jahren ein Bond-Thema komponierten, gehören Billie Eilish, Sam Smith, Adele, Alicia Keys & Jack White und Chris Cornell.

Die Aufnahmen zu „The Car“

An anderer Stelle sprach der Schlagzeuger über die Erfahrung, ein ganzes Orchester für „The Car“ ins Studio zu holen. „Alles, was in der Verantwortung der Band lag, wurde traditionell von uns erledigt, wie wir es immer getan haben, aber die Streicher wurden separat hinzugefügt“, erklärte er. Unsere Review zur Platte gibt es hier.

„Es war eine andere Art von Aufnahmeprozess, aber einer, den ich schon immer gerne erforschen wollte. Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, diese Radiosessions mit sechs Leuten aus einem Orchester zu machen, um zu versuchen, einige dieser neuen Songs live zu spielen. Ich denke, was wir gelernt haben, ist, wie diszipliniert wir sein können und wie sehr wir [das Orchester] in der Musik einsetzen können.“ Helders fügte hinzu: „Auf der Platte kommt es hinzu und wird wieder weggenommen, wenn es angebracht ist – es ist genau die richtige Menge an Streichern darauf.“

Wir haben mit Alex Turner über die neue Produktion gesprochen, hier geht es zum Interview.

Die (ausverkaufte) Tour 2023

Die Band wird im Mai kommenden Jahres auf Stadiontournee durch Großbritannien und Irland gehen, im September folgt eine Tournee durch Nordamerika. Ende April und Anfang Mai werden die Arctic Monkeys bereits in Europa spielen. Die ausverkauften Termine für Deutschland 2023: