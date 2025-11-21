Ariana Grande hat Corona: Hat Cynthia Erivo sie angesteckt?

Ariana Grande spendet heimlich an Fans, die von den Folgen des Coronavirus betroffen sind

Der größte Weihnachts-Hit des Jahrtausends kommt von Ariana Grande

Die umfassende Pressetour für „Wicked: Teil 2“ geht zu Ende und nun gab Ariana Grande bekannt, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Nur wenige Tage zuvor hatte Cynthia Erivos sich Berichten zufolge vor der Premiere des Films in New York „unwohl“ gefühlt.

Am Donnerstag (20. November) veröffentlichte die Sängerin ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie in der „Tonight Show with Jimmy Fallon“ einen Twirling-Stab dreht. Dazu der Kommentar „Kurz vor Covid”.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Grandes kurze Erwähnung der Diagnose folgte ein Countdown bis zur Veröffentlichung des zweiten Wicked-Films am Freitag (21. November) in den USA. Die Musikerin hat keine weiteren Informationen über ihren Gesundheitszustand bekannt gegeben.

Bei der New Yorker Premiere von „Wicked: Teil 2“ hatte sie aus Solidarität mit Cynthia Erivo bereits Interviews abgesagt. Ihre Schauspielkollegin hatte während der Premiere ihre Stimme verloren und sich „nicht wohlgefühlt“. Laut „Variety“ sagte Grande auch ihre Auftritte mit Erivo in der „Kelly Clarkson Show“ und die für die nächste Woche geplanten Q&A-Diskussionen zum Film ab.

Pressetour mit Zwischenfällen

Die Pressetour für „Wicked: Teil 2“ war in den vergangenen Wochen von mehreren Zwischenfällen geprägt: Grande konnte aufgrund von „Sicherheitsproblemen“ und Flugverspätungen nicht zur ersten Premiere in Brasilien erscheinen. „Mein Team und Universal haben alles versucht, um das Problem zu lösen. Wir haben alle anderen Flüge gecheckt … aber es gab absolut nichts, was uns rechtzeitig dorthin gebracht hätte“, sagte Grande damals.

Während der Premiere in Singapur wurde Grande von einem Mann angegriffen. Der wurde später festgenommen und wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt. Laut „The Straits Times“ stürzte sich der 26-jährige Australier Johnson Wen während der Premiere auf Grande. Wen wurde auf Video festgehalten, wie er über die Sicherheitsabsperrungen sprang, während Grande und ihre Co-Stars über den roten Teppich gingen. Er schien Grande aggressiv zu packen und sie in eine Umarmung zu ziehen. Cynthia Erivo stieß Wen daraufhin von Grande weg.