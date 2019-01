Tattoo-Fail! Ariana Grande blamiert sich mit „Kohlegrill“-Tattoo

Wie ein Fake-Tattoo sieht es nicht aus – die neuseeländische Sängerin Kelsy Karter sieht ab sofort wohl jeden Tag einen schlecht gestochenen Harry Styles in ihrem Gesicht.

So sieht es aus, wenn Fan-Liebe zu weit geht: Die neuseeländische Sängerin Kelsy Karter hat sich anlässlich des Geburtstags von Harry Styles die Wange tätowieren lassen – mit dem Antlitz des ehemaligen „One Direction“-Sängers. https://www.instagram.com/p/BtH8dPGlfBh/?utm_source=ig_web_copy_link „Mama, guck, was ich mir angetan habe“, schreibt die 24-jährige Neuseeländerin stolz dazu – das Ergebnis kann sich allerdings nicht gerade sehen lassen. Die Sängerin, die in ihrer Heimat selbst ein kleiner Star ist, hat in Interviews schon früher für Harry Styles geschwärmt. https://youtu.be/Y0xi3OUgYok „Ich liebe aus professioneller Sicht an ihm, dass er der poppigste aller Popstars war und dann allein weitergemacht und ein klassisches…