Fette Strafe für berüchtigten Ariana-Grande-Angreifer

Der Mann, der Ariana Grande bei der Premiere von „Wicked: For Good“ in Singapur begrapschte, wurde zu neun Tagen Haft verurteilt. Das berichtet „The Straits Times“.

Der 26-jährige Johnson Wen wurde am Montag, dem 17. November, verurteilt, nachdem er sich in einem Punkt der öffentlichen Belästigung schuldig bekannt hatte.

Wen ist ein selbsternannter „Bühnenstürmer“, der sich einen Namen gemacht hat, indem er bei Live-Musik- und Sportveranstaltungen, darunter Konzerte von Katy Perry und The Weeknd sowie das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023, Sicherheitsvorkehrungen umgangen hat.

Richter verweist auf früheres Verhalten

Bei der Verurteilung von Wen verwies Richter Christopher Goh auf dessen bisheriges Verhalten und stellte fest, dass dieser bislang keine Konsequenzen zu tragen hatte. Er sagte: „Vielleicht dachten Sie, dass es auch hier so sein würde. Aber Herr Wen, Sie irren sich. Sie sollten sich bewusst sein, dass jede Handlung Konsequenzen hat.“

Goh fügte hinzu, dass er Wens Handlungen für vorsätzlich halte. „Sie scheinen aufmerksamkeitshungrig zu sein. Sie denken bei diesen Handlungen nur an sich selbst und nicht an die Sicherheit anderer.“

Vorfall bei der Premiere

Bei der Premiere von „Wicked: For Good“ am 13. November wurde Wen auf Video festgehalten, wie er über Sicherheitsbarrikaden sprang, während Grande und ihre Co-Stars über den roten Teppich liefen. Er schien Grande aggressiv zu packen und sie in eine Umarmung zu ziehen. Cynthia Erivo war zu sehen, wie sie Wen von Grande wegstieß. Und sich vergewisserte, dass sie nicht verletzt war.

Das Sicherheitspersonal packte Wen und entfernte ihn vom Ort des Geschehens. Berichten zufolge kehrte er jedoch zurück. Und versuchte erneut, über die Absperrung zu springen, wurde diesmal jedoch aufgehalten.

In einem Video, das Wen später auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichte, schrieb er: „Liebe Ariana Grande. Danke, dass ich mit dir auf den gelben Teppich springen durfte.“

Festnahme und Gerichtsverfahren

Wen wurde am 14. November verhaftet und angeklagt und befindet sich seitdem in Haft. Während der Gerichtsverhandlung bezeichnete die Staatsanwaltschaft ihn als „Serieneinbrecher“ und beantragte eine einwöchige Haftstrafe.

An einem Punkt fragte Richter Goh Wen, ob er etwas sagen wolle. Wen antwortete: „Ich werde es nicht wieder tun, Euer Ehren.“ Als Goh nachhakte, ob es sich nur um „Lippenbekenntnisse“ handele oder ob Wen tatsächlich aufhören wolle, sagte dieser: „Ja, ich werde damit aufhören.“

Reaktionen beim „Wicked“-Event in Los Angeles

Während einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung von „Wicked“ in Los Angeles sprach Erivo über den Vorfall, als sie erläuterte, was die Filme sowohl für die Fans als auch für die beiden Hauptdarstellerinnen bedeuten. Sie sagte: „Wir haben einiges durchgemacht. Wir haben in unserem Leben, in unserer täglichen Arbeit einiges durchgemacht. Ich meine, verdammt, sogar in der letzten Woche. Seien wir ehrlich, verdammt noch mal, wir mussten uns wirklich mit einigen Dingen auseinandersetzen, und dieser Film hat es uns ermöglicht, als Menschen, als Freundinnen, als Schwestern, als Künstlerinnen, als Schauspielerinnen wirklich zu wachsen.“