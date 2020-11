Foto: Getty Images for for J/P HRO Gal, Michael Kovac. All rights reserved.

Arnold Schwarzenegger: Ex-Bodybuilder, Ex-Gouverneur des US-Bundestaates Kalifornien, Unternehmer – und natürlich als Schauspieler in zahlreichen Filmen. Jetzt soll der 73-jährige eine eigene Serie auf Netflix bekommen.

Nach jahrelanger Filmkarriere widmet sich Arnold Schwarzenegger somit erstmals der Serienlandschaft. Wie „Deadline“ und „Hollywood Reporter“ berichten, werde er die Rolle eines Spions spielen. Wie die Serie heißen soll, ist noch nicht bekannt. Produziert wird das Format von Skydance Television und Nick Santora, Autor der „Sopranos.“ Aber auch Schwarzenegger soll mit in die Produktion eingebunden sein.

Die Serie soll die Geschichte eines Agenten erzählen, der mit seiner Tochter, gespielt von Monica Barbaro, weltweit gegen Kriminelle und das Böse kämpft. Die US-amerikanische Schauspielerin Monica Barbara spielte in den Serien „Chicago Justice“ oder „The Good Cop“ mit und ist bald in dem Film „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Dass Schwarzenegger nun eine so große Rolle übernimmt, kommt überraschend, da er erst im vergangenen Jahr am Herzen operiert wurde.