Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone schnitzen gemeinsam Halloween-Kürbisse

Die Actionstars Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone standen gemeinsam schon in Filmen wie „Escape Plan“ und der Reihe „The Expendables“ vor der Kamera. Aber anscheinend unternehmen sie auch in ihrer Freizeit gern etwas zusammen. Ein Foto auf Schwarzeneggers Instagram-Account zeigt beide beim Kürbisschnitzen. „Fröhliches Halloween“, schreibt der „Terminator“ dazu.

Auch Stallone teilte das Foto auf seinem eigenen Instagram-Account. „Ich und mein guter Freund Arnold verbringen Zeit in seinem tollen Büro und schnitzen Kürbisköpfe für Halloween mit Überlebensmessern!!! Das ist es, was echte ACTION-Kerle in ihrer Freizeit machen!“, schrieb der Rambo-Darsteller dazu.

Dass es kein einmaliges Aufeinandertreffen war, zeigt ein Blick zurück in Stallones Instagram-Beitragsgeschichte: Schon Anfang Oktober teilte der Actionstar ein Bild, das ihn Seite an Seite mit Schwarzenegger zeigt. „Glückwunsch an meinen guten Freund Arnold Schwarzenegger, der eine unglaublich erfolgreiche Benefizveranstaltung hatte, die den Kindern zugutekommen soll“, schrieb Stallone dazu. „Er sieht immer noch stark wie ein Bulle aus!“ Anscheinend stammt die Aufnahme von einer Veranstaltung der Organisation After-School All-Stars, die sich für Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen einsetzt.

Stallone wird 2023 in „The Expendables 4“ zu sehen sein. Anders als in den letzten Filmen ist Schwarzenegger beim vierten Teil der Reihe aber anscheinend nicht dabei.