Mariah Carey läutet die Weihnachtszeit mit alljährlicher Ankündigung ein

Kaum sind die Kürbisse im Biomüll gelandet und Hexenkostüme im Kleiderschrank verschwunden, meldet sich Mariah Carey mit ihrer traditionellen Weihnachtsankündigung zurück. Über Social Media verbreitete die Sängerin ein aufwendig produziertes Video, mit dem sie uns auf die Festtage einstimmen möchte.

Von Grusel- zu Weihnachtsstimmung

In dem zunächst schwarz-weißen Clip betritt die 55-Jährige im Stile Morticia Addams aus der Kult-Fernsehserie „The Addams Family“ eine Gruselvilla. Darin tanzt sie mit ihrem persönlichen Gomez Addams einen Tango. Irgendwann öffnet sie einen Wandschrank und plötzlich verwandelt sich ihr Partner in einen dicken, fröhlichen Schneemann.

Carey sitzt nun in einer von Rentieren gezogenen Kutsche und trägt ein Weihnachtsmann-Kostüm. Das nun bunte, hell erleuchtete Haus ist vollständig mit einer Eisschicht bedeckt. Mit schriller Stimme ruft sie: „It’s tiiiiime.“ Und natürlich ertönt im nächsten Moment der größte Hit ihrer Karriere – „All I Want For Christmas Is You“ vom Album „Merry Christmas“ (1994).

Schaut euch hier Mariah Careys Weihnachtsankündigung an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die ausgefallene Weihnachtsbotschaft entstand in Zusammenarbeit mit der Schmuckmarke „Kay Jewelers“. Inzwischen hat das Video auf Instagram fast 1,4 Millionen Likes und Follower:innen freuen sich in den Kommentaren ausgelassen über die Aussicht, den trüben November mit ihrer Weihnachtsstimmung zu versüßen.

Bald Grunge statt Christmas?

Ihre Weihnachtshymne wird dieses Jahr übrigens 30 Jahre alt und bringt Carey laut „Newsweek“ jedes Jahr 2,5 Millionen US-Dollar an Tantiemen ein. Kein Wunder also, dass die selbsternannte „Queen Of Christmas“ in einem Interview mit der „LA Times“ sagte, sie „hätte nichts dagegen, nur Weihnachtslieder zu singen“.

Das würde allerdings ihrem Traum im Weg stehen, ein 1995 heimlich aufgenommenes Grunge-Album von herauszubringen. Die Sängerin erzählte im Podcast „Las Culturistas“, dass das Werk mit dem Titel „Someone’s Ugly Daughter“ schon zu lange auf eine Veröffentlichung warte: „Ich bin so verrückt, dass ich das noch nicht gemacht habe […] Es ist ein gutes Album. Okay, ihr werdet es hören“, sagte sie darin.