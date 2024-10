Studie beweist: Dies sind die gruseligsten Horrorfilme!

Seit 2020 wird die sogenannte „Science of Score“-Studie von dem britischen Unternehmen „MoneySupermarket“ durchgeführt. Dafür schauen sich Hunderte von Freiwilligen stundenlang verschiedene Horrorfilme an. Welche der Werke das Publikum am meisten emotionalisiert, wird anhand der Herzfrequenz gemäßen.

Für die Auswirkungen auf die Herzfrequenz werden bestimmte Punkte verteilt und am Ende summiert. Die Horrorfilme mit der meisten Punktzahl sorgten letztendlich für die höchste erreichte Herzfrequenz bei den Zuschauer:innen.

Studie ermittelt gruseligsten Horrorfilm

Die Rangliste der Studie besteht aus insgesamt 50 Plätzen. Dabei ergatterte Scott Derricksons „Sinister“ aus dem Jahr 2012 die Pole Position. Dieser Horrorfilm schaffte es die Herzfrequenz des Publikums um durchschnittlich 34 Prozent zu steigern. „Sinister“ erzählt die Geschichte des Krimiautors Ellison Oswalt, der auf der Suche nach Material für ein neues Buch ist. Gemeinsam mit seiner Familie zieht er in ein Haus, in dem vor einige Jahren ein grausamer Mord stattfand. Beim Umzug fällt ihm auf dem Dachboden eine Kiste mit Filmen auf, die anscheinend eine Mordserie dokumentiert. Als Oswalt anfängt, zu ermittelt was hinter den Morden steckt, passieren immer mehr mysteriöse Dinge.

Unter die Top drei schaffte es ebenfalls der Horrorfilm „Host“ von Rob Savage aus dem Jahr 2020. Der Film handelt von sechs Freunden, die sich während eines Lockdowns via Videokonferenz treffen. Um das Treffen ein wenig spannender zu gestalten, organisiert einer der Freunde eine Séance mit einem Medium. Allerdings nehmen nicht alle dieses Zusammentreffen ernst und so erfindet Jenna während der Sitzung eine Geschichte über einen Jungen in ihrer Schule, der sich das Leben genommen haben soll. Doch wie es scheint, soll die Lüge zur Realität werden.

Bronze holt sich dagegen der erst 2023 erschienene Film „Skinamarink“ von Kyle Edward Ball. Die Hauptprotagonisten sind der vierjährige Kevin und seine sechsjährige Schwester Kaylee, die eines Nachts aufwachen und feststellen, dass sie plötzlich alleine im Haus sind. Doch mit der Zeit scheint nicht nur der Vater zu fehlen, es sind immer mehr Gegenstände im Haus verschwunden.

Die goldene Mitte der gruseligsten zehn Horrorfilme bildet „The Conjuring“ (2013) von James Wan. Zwar gibt es bereits mehrere Teile, doch der erste soll für besonders viel Angst beim Publikum gesorgt haben. „Smile“ aus dem Jahr 2022 schaffte es allerdings nur auf Platz sieben der Liste. Abgerundet wird die Top Ten von dem 2015 veröffentlichten „Hell House LLC“. Auf den allerletzten und fünfzigsten Rang landete „Scream“, der 1996 erschien.

Hier die vollständige Liste: