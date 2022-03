ASIA veröffentlichen „ASIA in Asia Live at Budokan, Tokyo, 1983“ als Deluxe-Boxset

Die britische Supergroup ASIA kündigt die Veröffentlichung von „ASIA in Asia Live at the Budokan, Tokyo, 1983“ als Deluxe-Boxset für Juni an. Diese Box soll ein 2LP-Set, 2CDs, ein 40-seitiges 12” Buch, eine Blu-ray Video, gedruckte Memorabilien und eine ASIA-Anstecknadel-Plakette enthalten. Das Live-Konzert erscheint auch als Doppel-LP im Klappcover, als CD und digital.

ASIA, damals bestehend aus Geoff Downes (The Buggles & YES), Steve Howe (YES) und Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) und Special Guest Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer), besuchten Japan am Ende einer zweijährigen Tournee, um ihr gleichnamiges Debütalbum (1982) und den Nachfolger „Alpha“ (1983) zu promoten. Greg Lake ersetzte kurzfristig ASIA-Gründungsmitglied John Wetton, der vor den japanischen Konzerten ausgestiegen war.

Von den insgesamt drei Konzerten, die die Band am 6. Dezember 1983 in der Budokan-Arena in Tokio gab, wurde das zweite als Live-Übertragung aufgezeichnet. Die Übertragung war die erste Zusammenarbeit dieser Art zwischen Japan und MTV America. Der Auftritt war bisher nur auf VHS erhältlich.

Das Konzert enthält einige der bekanntesten Stücke von ASIA, darunter „Time Again“, „Only Time Will Tell“, „Sole Survivor“, „Wildest Dreams“, sowie die Hitsingle „Heat Of The Moment“.

2006 gingen die originalen Bandmitglieder nochmals gemeinsam auf Welttournee und veröffentlichten bis 2012 noch drei weitere Alben zusammen. 2014 erschien das letzte Album „Gravitas“, an dem Steve Howe jedoch nicht mehr beteiligt war.

Das Deluxe-Boxset soll am 10. Juni erscheinen.

„ASIA In Asia – Live At The Budokan, Tokyo, 1983“ Titelliste: (2 x LPs, CD1 & CD2):