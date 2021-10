ASIA veröffentlichen Mega-Boxset „The Official Bootlegs, Volume 1“

Die englische Superband ASIA veröffentlicht ein 10 CD-Boxset. Am selben Tag, dem 26. November 2021, erscheint auch eine gleichnamige digitale Version mit einer Auswahl aus 24 Titeln aus dem Set. Die Sammlung ist eine reine Live-Compilation.

ASIA schrieben gleich mit ihrem Debütalbum Geschichte: Mit ihrer ersten LP „ASIA“ und der Singleauskopplung „Heat of the Moment“ gelang der Formation 1982 auf Anhieb eine LP, die später zum meistverkauften Album des Jahres avancieren sollte.

Die Superband setzte sich aus den Mitgliedern Geoff Downes (YES, The Buggles), Steve Howes (YES), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer) und John Wetton (King Crimson) zusammen. Auch die folgenden Jahre sollte der Erfolg nicht abreißen. Alben und Konzerttourneen übten eine enorme Anziehungskraft auf Fans aus aller Welt aus.

Box-Set enthält insgesamt 10 CDs

Mit „The Official Bootlegs, Volume 1“ veröffentlichen ASIA nun eine Hommage an die lange Tournee-Geschichte der Band. Das Box-Set enthält 5 Doppel-CDs zu je einem Live-Konzert. Neben den Konzerten 1982 in Buffalo und 1983 in Worcester aus der Frühphase sind auch Konzerte aus der jüngeren Bandgeschichte enthalten. Diese setzen sich aus Aufnahmen der Shows von 2007 in São Paulo, 2008 in Tokio, sowie 2010 in London zusammen.

Geoff Downes erklärte: „Diese historische Sammlung repräsentiert einige unserer besten und prägendsten Live-Momente, von der allerersten ASIA-Tournee 1982 und der ‚Alpha‘-Tournee im Jahr darauf bis hin zu drei unserer vielen Reunion-Shows. Es war ein großes Privileg, die Musik von ASIA auf diese verschiedenen Kontinente zu bringen und weltweit die Unterstützung der Fans zu spüren. Wir hoffen, dass dies großartige Erinnerungen wachruft und andere dazu inspiriert, die Musik von ASIA zu schätzen.“

Aufnahmen werden zum ersten Mal veröffentlicht

Die Live-Songs wurden vorher noch nie veröffentlicht und erscheinen in einer Sammleredition mit einem Original-Artwork von Roger Dean. „ASIA: The Official Bootlegs, Volume 1“, kommt am 26. November 2021 via BMG Records in die Läden.