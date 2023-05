„ATUM“: The Smashing Pumpkins vervollständigen dreiteilige Rock-Oper

Billy Corgan und The Smashing Pumpkins treten am 19. April 2023 im Hordern Pavilion in Sydney, Australien auf.

Am Freitag (5. Mai) ist der dritte und letzte Teil der neuen Platte „ATUM” von The Smashing Pumpkins erschienen. Ganze 33 Tracks umfasst das neue Werk der US-Alternative-Rocker, dessen erster Teil bereits im November letzten Jahres und der zweite im Januar diesen Jahres herausgebracht wurde. Auf dem Box-Set befinden sich sogar nochmal zehn weitere Bonusstücke.

Frontmann und Songwriterkopf Billy Corgan verriet in einem Interview mit „Kerrang“, dass das Album „eine Millionen verschiedene Richtungen“ einschlage. „Ich würde sagen, ein Drittel davon ist heavy. Ein Drittel ist mehr von dem, was wir in letzter Zeit schon herausbrachten und wie man das letzte Drittel bezeichnen würde, weiß ich selbst nicht“, sagte der 56-Jährige. Es würde aber am ehesten in die esoterische Richtung gehen. Für Corgan ist das Album gut ausbalanciert. Darauf habe er besonders Wert gelegt, wie er im Interview sagte.

„ATUM“ folgt auf das 2020er Album „CYR“ der Smashing Pumpkins. Neben den Singles „Beguiled“ und „Spellbinding“ hat die Band das Album auch in Billy Corgans Thirty-Three-Podcast angeteast.

Diesen Sommer gehen Corgan und Co. zusammen mit Interpol und Stone Temple Pilots auf „The World is a Vampire Tour“.