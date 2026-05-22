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Am 26. Mai ist es genau 100 Jahre her, dass Miles Davis geboren wurde, der geniale Trompeter, Komponist und Bandleader. Der Mann, der den Jazz immer wieder neu erfunden hat, der immer in Bewegung geblieben ist, immer ein Suchender. Der schon als Teenager mit Charlie Parker gespielt hat, dann einige Jahre in der Drogenhölle versank, und schließlich mit seinem Quintett triumphal zurückgekehrt ist. Der mit „Kind of Blue“ das erfolgreichste Jazz-Album der Geschichte gemacht hat. Und sich bald der Rockmusik annäherte. Anhang ihrer 10 Lieblingsstücke sprechen Maik und Jan über das unvergleichliche Werk von Miles Davis.