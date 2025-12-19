Podcast Player

Hier sind sie: die besten Alben des Jahres, according to ROLLING STONE WEEKLY! Maik, Birgit und Jan stellen ihre jeweilige Top 5 aus 2025 vor und sprechen zudem über ihre Feel-Good- und Feel-Bad-Platten des Jahres, über die beste Reissue & das schönste (und schlimmste!) Cover. Der feierliche Abschluss unseres vierteiligen Jahresrückblicks!