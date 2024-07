Dieses Jahr wird der deutsche ROLLING STONE 30 Jahre! Das nehmen wir zum Anlass für eine Weekly-Sonderreihe, bei der RS-Autor:innen ihre Geschichten erzählen. Heute zu Gast: Torsten Groß, freier Autor und Moderator, und RS-Redakteur von 2008 bis 2013. „Das einzige, was konstant geblieben ist, ist meine Liebe zu dem, was ich tue“, sagt er über die großen Veränderungen im Musikjournalismus. Er erzählt von besonderen Begegnungen, schwierigen Interviews – und erinnert sich an einen denkwürdigen Besuch bei Pearl Jam in Seattle.