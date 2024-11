In wenigen Wochen wird Bob Dylans Klassiker fünfzig Jahre alt. Maik und Jan besprechen dieses Break-Up-Album aller Break-Up-Alben, analysieren die Texte, diskutieren die Musik – und ranken jeden der zehn Songs. Welcher liegt vorne: „Shelter from the Storm“, „Tangled Up in Blue“, „Idiot Wind“? Oder doch ein ganz anderer? Eine ausführliche einstündige Folge über dieses herausragende Album; die zweite Folge unserer Klassiker-Sonderreihe. Blame it on a simple twist of fate!