Bob Dylan kündigt noch mehr Termine für die „Rough and Rowdy Ways“-Tour an
Bob Dylan erweitert seine laufende Tour um neue Städte – mit Special Guests Lucinda Williams und Jimmie Vaughan.
Bob Dylan hat seiner laufenden „Rough and Rowdy Ways“-Tour mehrere neue Städte hinzugefügt. Die Route führt nun auch durch New York und Boston, bevor die Tour im August in Nashville endet.
Der 84-jährige Ausnahmekünstler gab die neuen Shows am Dienstag (21. April) über seine Website bekannt. Das erweiterte Programm umfasst Auftritte in Cincinnati, Philadelphia, Boston und Atlanta. Lucinda Williams und Jimmie Vaughan werden als Special Guests bei den meisten dieser Shows dabei sein, Brittney Spencer ist auf einigen Terminen ebenfalls mit von der Partie. Die vollständige Tourübersicht gibt es weiter unten – neue Termine sind fett gedruckt.
Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 22. April, um 10 Uhr Ortszeit; reguläre Tickets sind ab Freitag, 24. April, ebenfalls ab 10 Uhr Ortszeit erhältlich.
Die Tour und ihr Ursprung
Die ursprüngliche „Rough and Rowdy Ways“-Tour startete vor mehr als vier Jahren, im November 2021, im Riverside Theater in Milwaukee. Sie begleitete das gleichnamige Album aus dem Jahr 2020 – Dylans 39. Studioalbum. Im Verlauf dieser mehrjährigen Tournee war Dylan außerdem Teil von Willie Nelsons Outlaw Music Festival.
Bob Dylan – Aktualisierte Tourdaten 2026
22. April – Macon, Georgia @ Macon City Auditorium
23. April – Dothan, Alabama @ Dothan Civic Center
25. April – Jackson, Mississippi @ Thalia Mara Hall
27. April – Baton Rouge, Louisiana @ Raising Cane’s River Center
28. April – Shreveport, Louisiana @ Shreveport Municipal Auditorium
29. April – Tyler, Texas @ Cowan Center
1. Mai – Abilene, Texas @ Abilene Auditorium
4. Juni – Troutdale, Oregon @ McMenamins Edgefield
6. Juni – Woodinville, Washington @ Chateau Ste. Michelle Winery
7. Juni – Woodinville, Washington @ Chateau Ste. Michelle Winery
9. Juni – Eugene, Oregon @ Cuthbert Amphitheater
12. Juni – Lincoln, California @ The Venue at Thunder Valley
13. Juni – Berkeley, California @ Greek Theatre
14. Juni – Berkeley, California @ Greek Theatre
17. Juni – Santa Barbara, California @ Santa Barbara Bowl
18. Juni – Highland, California @ Yaamava‘ Theater
20. Juni – Palm Desert, California @ Acrisure Arena
21. Juni – San Diego, California @ The Rady Shell at Jacobs Park
23. Juni – Phoenix, Arizona @ Arizona Financial Theatre
24. Juni – Tucson, Arizona @ Anselmo Valencia Amphitheater
26. Juni – Albuquerque, New Mexico @ Sandia Amphitheater
29. Juni – Austin, Texas @ Moody Amphitheater
30. Juni – New Braunfels, Texas @ Whitewater Amphitheater
2. Juli – Thackerville, Oklahoma @ WinStar World Casino and Resort
3. Juli – Rogers, Arkansas @ Walmart AMP
4. Juli – Kansas City, Missouri @ Starlight Theatre
6. Juli – Shakopee, Minnesota @ Mystic Lake Amphitheater
8. Juli – Chicago, Illinois @ Huntington Bank Pavilion
10. Juli – Cincinnati, Ohio @ PNC Pavilion at Riverbend
12. Juli – Pittsburgh, Pennsylvania @ Stage AE
14. Juli – Philadelphia, Pennsylvania @ Highmark Mann Center for the Performing Arts
16. Juli – Boston, Massachusetts @ Leader Bank Pavilion
18. Juli – Gilford, New Hampshire @ BankNH Pavilion
19. Juli – Bridgeport, Connecticut @ Hartford HealthCare Amphitheater
21. Juli – Queens, New York @ Forest Hills Stadium
23. Juli – Richmond, Virginia @ Allianz Amphitheater at Riverfront
24. Juli – Vienna, Virginia @ Filene Center at Wolf Trap
25. Juli – Vienna, Virginia @ Filene Center at Wolf Trap
28. Juli – Raleigh, North Carolina @ Red Hat Amphitheater
29. Juli – Wilmington, North Carolina @ Live Oak Bank Pavilion at Riverfront Park
31. Juli – Atlanta, Georgia @ Synovus Bank Amphitheater at Chastain Park
1. Aug. – Nashville, Tennessee @ Ascend Federal Credit Union Amphitheater