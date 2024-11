„We gotta get out while we’re young!“ Der Highway verspricht Freiheit und Erlösung; er führt überall hin – oder nirgendwo. Bruce Springsteens Durchbruch von 1975 formuliert seinen Mythos vom unruhigen Amerika, von der Flucht einfacher Leute ins weite Land, in die Nacht, ins Verliebtsein, ins Gangstertum. Ein herausragendes Album, dessen acht Songs Birgit und Jan ausführlich diskutieren und ranken. Welcher Song liegt am Ende vorne? „Thunder Road“, „Jungleland“, der Titeltrack – oder doch ein Deep Cut? „Tramps like us, baby, we were born to run!“