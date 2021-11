Bruce Springsteen vor dem Verkauf seiner Musikrechte

Laut Fachmagazin „Billboard“ verhandelt Springsteen mit seinem langjährigen Label Sony Music erstmal über den Verkauf seines Album-Kataloges. Geschätzter Wert zwischen 145 und 190 Millionen US-Dollar. Zusätzlich könnte der Boss auch noch die Verlagsrechte an seinen Songs versilbern, die über die weltweiten Verwertungsgesellschaften stetige Einnahmen bringen. Das würde dem 72-Jährigen nochmals zwischen 185 und 225 Millionen Dollar einbringen. Laut Insidern peilt das Springsteen-Lager rund 350 Millionen Dollar für beide Pakete an.

Eine immense Summe, die auf die mehr als 65 Millionen Alben aufsetzt, die Springsteen laut US-Branchenverband RIAA verkauft hat. Darunter „Born In The USA“ mit 15-facher Platin-Auszeichnung. „Born To Run“ bekam sechsmal diese Trophäe, „The River“ fünfmal.

In einem aktuellen Interview mit dem „Spiegel“ hat Universal-Music-Europa-Boss Frank Briegmann darauf hingewiesen, dass das Verwertungsgeschäft von Album- und Songrechten keineswegs eine Gelddruckmaschine ist. Die umfangreichen Kataloge müssten vielmehr kenntnisreich gehegt und gepflegt werden

Zum Vergleich: Neil Young erlöste bei Hipgnosis im Januar 2021 für 50 Prozent an seinem Rechtepaket 150 Millionen US-Dollar. Bob Dylan cashte über die Universal Music Publishing Group rund 400 Millionen ein.