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Ringo Starr war immer der Country-Boy der Beatles, aber trotz seiner lebenslangen Liebe zum Genre ist er erst jetzt ein richtiger Country-Sänger geworden. With a little help from T Bone Burnett schwingt sich Ringo auf „Long Long Road“ zu später Höchstform auf … oder nicht? Maik und Jan diskutieren. Plus: Es gibt eine ganze Reihe hochkarätiger neuer Singles, von den Strokes, von Tom Waits/Massive Attack, Olivia Rodrigo und Madonna!