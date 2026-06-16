Madonna und Sabrina Carpenter haben im Video zu „Bring Your Love“ etwas zu sagen

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Madonna und Sabrina Carpenter stürmen gemeinsam die Tanzfläche im spektakulären neuen Musikvideo zu ihrer „Confessions II“-Kollaboration „Bring Your Love“.

Das von Torso inszenierte Video spielt in einem riesigen Club und beginnt mit einem grandiosen Auftakt: Madonna liegt eingerollt in einem langen Teppich, der über die Tanzfläche geschoben wird – und springt heraus, sobald er vollständig ausgerollt ist. Der Rest des Clips zeigt Madonna und Carpenter, wie sie sich durch die schwitzende, prall gefüllte Menge schieben und dabei verzweifelt versuchen, dem schwebenden Kameramann zu entkommen, der die Gäste ausspioniert.

Auch Julia Garner ist kurz zu sehen – gegen Ende des Videos, und zwar als verblüffende Reminiszenz an Madonna aus den Achtzigern. Garner sollte ursprünglich Madonna in einem inzwischen abgesagten Biopic spielen.

Erweiterung des Kurzfilms

Das „Bring Your Love“-Video scheint eine erweiterte Fassung der Sequenz zu sein, die rund um den Song in Madonnas „Confessions II“-Kurzfilm aufgebaut ist – einem surrealen 13-Minüter, den sie parallel zu ihrem kommenden Album entwickelt hat. Der Kurzfilm feierte kürzlich beim Tribeca Film Festival Premiere und ist jetzt auf YouTube abrufbar. Er umfasst die ersten sechs Tracks des Albums, bietet eine Szene mit Benedict Cumberbatch beim Voguing sowie Cameos von Feid, Debi Mazar, Kate Moss, Odessa A’zion, Richard E. Grant, Honey Dijon und Madonnas Tochter Lourdes Leon.

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Madonna und Carpenter hatten „Bring Your Love“ bereits im Mai veröffentlicht, nachdem sie den Song live bei Carpenters Headliner-Set auf dem Coachella aus der Taufe gehoben hatten. Produziert wurde der Track von Madonna und Stuart Price; er erscheint auf „Confessions II“, dem lang ersehnten Nachfolger von Madonnas 2005er Album „Confessions on a Dance Floor“. Das neue Album kommt am 3. Juli via Warner Records.