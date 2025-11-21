„Rubber Soul“ von den Beatles wird 60 – Wir ranken jeden Song!
Von „Drive My Car“ bis „Run For Your Life“: Wir besprechen den Klassiker Song für Song!
Zum 60. Jubiläum widmen wir uns der Beatles-Platte, die aus der live rockenden Teenie-Gruppe eine meisterhafte Studio-Pop-Band machte. Einige der bekanntesten Songs der Band sind auf „Rubber Soul“: „Drive My Car“, „In My Life“, „Michelle“. Maik und Jan diskutieren jeden der 14 Songs und bringen alle in ein definitives Ranking!
