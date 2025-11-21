„Rubber Soul“ von den Beatles wird 60 – Wir ranken jeden Song!

Von „Drive My Car“ bis „Run For Your Life“: Wir besprechen den Klassiker Song für Song!

von 
Beatles 1965

Beatles 1965 Foto: Redferns. GAB Archive. All rights reserved.

Zum 60. Jubiläum widmen wir uns der Beatles-Platte, die aus der live rockenden Teenie-Gruppe eine meisterhafte Studio-Pop-Band machte. Einige der bekanntesten Songs der Band sind auf „Rubber Soul“: „Drive My Car“, „In My Life“, „Michelle“. Maik und Jan diskutieren jeden der 14 Songs und bringen alle in ein definitives Ranking!

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
George Harrison Ringo Starr Rubber Soul Rolling Stone Weekly The Beatles John Lennon Paul McCartney