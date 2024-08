Dieses Jahr wird der deutsche ROLLING STONE 30 Jahre! Das nehmen wir zum Anlass für eine Weekly-Sonderreihe, bei der RS-Autor:innen ihre Geschichten erzählen. Heute zu Gast: Sassan Niasseri, Online-Chef vom RS und Host unseres Podcasts „Freiwillige Filmkontrolle“. Sassan erzählt von den Anfängen der Webseite, von besonderen Begegnungen und schwierigen Interviews – und erinnert sich an ein denkwürdiges Treffen mit Dave Gahan in New York.