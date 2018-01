Für Depeche Mode ist Berlin nicht nur eine Stadt. Hier haben sie noch zu Zeiten der Mauer ihr drittes Album „Some Great Reward“ (1984) fertig gestellt. Ihr Komponist Martin L. Gore entdeckte früh seine Vorliebe für die deutsche Sprache und wohnte sogar eine Zeit lang im Westteil. Mit den in den Hansa-Studios aufgenommenen Songs wie „People are People“ vollendeten die Briten ihren Aufstieg an die Spitze.

40. Leave In Silence. Die Single markiert den Beginn der ernsten Phase der Band. Gore, der als Songwriter das Ruder seines Vorgängers Vince Clarke übernimmt, profiliert sich mit diesem geschmeidig-reduzierten Electro-Song über Trennung und Deeskalation. (aus "A Broken Frame", 1982). SN  Fotostrecke: Die 40 besten Songs von Depeche Mode

Zwischen der heutigen Hauptstadt und Depeche Mode gab es immer Verbundenheit, egal ob Ost oder West, die Musik vereinte das gespaltete Berlin. Am 7. März 1988 spielten die vier Musiker sogar in Ost-Berlin.

Von Fans für Fans

Nun bietet „Berlin Tours“ eine Sightseeing-Tour an. Die Idee: Von Fans für Fans. „Zwischen Studio und Stacheldraht“— ein Blick hinter die Kulissen des Depeche-Mode-Alltags im Schatten der Berliner Mauer“ steht in der Beschreibung.

