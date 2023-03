Auf Disney+: Miley Cyrus bringt Backyard-Sessions zurück

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Miley Cyrus kündigte am Freitag (03. März) ihre vierten Backyard-Sessions an. Diese „stripped-back“-Konzertreihe der Künstlerin hat bereits eine lange Tradition. Wie auch 2020 für das Album „Plastic Hearts“, erscheinen die neuen Backyard-Sessions zusammen mit ihrem neuen Album „Endless Summer Vacation“, das am Freitag (10. März) veröffentlicht wird.

Die Sängerin arbeitet damit seit knapp 13 Jahren erstmalig wieder mit Disney zusammen. Disney+ darf den Fans den ersten Live-Auftritt ihrer Single „Flowers“ zeigen. Darüber hinaus kündigte Disney+ an, dass Miley Cyrus „sieben weitere Tracks des Albums, einen ihrer Chart-topping Klassiker und eine besondere Performance mit Rufus Wainwright“ singen wird. Das Konzert wurde, wie auch das Video zu „Flowers“, im früheren Haus von Frank Sinatra in Los Angeles gedreht. Bei jenem Klassiker handelt es sich, wie Cyrus am Sonntag (05. März) bekannt gab, um ihren Song „The Climb“. Dieses Lied erschien vor 14 Jahren zusammen mit ihrem Disney-Film „Hannah Montana – Der Film“.

It’s been 14 years since The Climb was released. In celebration watch my backyard sessions performance of this special song streaming only on @DisneyPlus March 10th at 1pm ET/10am #EndlessSummerVacation pic.twitter.com/SM2hW0MqIL — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 5, 2023

Interviews und neue Informationen zu ENDLESS SUMMER VACATION

Darüberhinaus wird das Special „exklusive Interviews“ im berühmten Haus beinhalten. Cyrus postete am Montag (06. März) bereits einen Ausschnitt der Interviews und kündigte an, dass ihr Album in zwei Abschnitte eingeteilt sein wird: AM und PM.

ESV THE ALBUM FRIDAY MIDNIGHT, BYS FRIDAY 1PM ET @DisneyPlus pic.twitter.com/e2ucPAbFNe — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 6, 2023

Mit dieser Unterteilung möchte die Künstlerin das Album in zwei ‚Akte‘ unterteilen. „AM repräsentiert die Morgenstunden, in denen man eine gewisse Energie und ein Potential neuer Möglichkeiten verspürt. […] Und die Nachtstunden werden mit Schmutz, aber auch Glamour, assoziiert, und am Abend kann man sich gut ausruhen, aber auch ausgehen und die wilde Seite von LA erleben.“

Die Backyard-Sessions haben eine lange Tradition

Die Backyard-Sessions waren jedoch nicht schon immer ein großes Event auf einer Streaming-Plattform wie Disney+. Nach dem Ende ihrer Disney-Serie „Hannah Montana“ entschied sich die damals ungesignte Miley Cyrus dazu, ihren Fans auf YouTube die ersten Backyard-Sessions zu bieten. Unter anderem performte sie den Song „Jolene“ von ihrer Patentante Dolly Parton. Dieses Cover erregte unter anderem auch die Aufmerksamkeit von Pharrell Williams, der daraufhin ein Produzent ihrer Platte „Bangerz“ wurde.

Im Jahr 2015 brachte Cyrus die Backyard-Sessions zurück – damals auf dem YouTube-Kanal ihrer gemeinnützigen Organisation „The Happy Hippie Foundation“. Dabei coverte sie unter anderem „Don’t Dream It’s Over“ zusammen mit Ariana Grande und „50 Ways to Leave Your Lover“.

2020 produzierte Cyrus dann die ersten Backyard-Sessions, die nicht auf ihren eigenen YouTube-Kanälen veröffentlicht wurden. Stattdessen performte sie sowohl eine Backyard-„Unplugged-Session“ mit MTV und eine weitere Session mit Apple Music. So trat sie das erste Mal auch mit eigenen Songs wie „Midnight Sky“ und „Angels Like You“ in ihren Backyard-Sessions auf. Dennoch fokussierten sich die Sessions weiterhin auf Cover anderer Künstler*innen. So sang Cyrus unter anderem eine Country-angehauchte Version von Britney Spears‚ „Gimme More“.

Das neue Album „Endless Summer Vacation“ erscheint am Freitag (10. März) und die dazugehörigen Backyard-Sessions werden am selben Tag um 19 Uhr unserer Zeit auf Disney+ veröffentlicht.