Im August 2022 starb Olivia Newton-John an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Trotz der schweren Krankheit stand die Sängerin bis kurz vor ihrem Tod im Studio und arbeitete an einem neuen Album: „Just The Two Of Us: The Duets Collection (Vol. 1)“. Auf der Duett-Platte sind zahlreiche prominente Stimmen zu hören – darunter Cliff Richard, Paul Anka, John Travolta, Barry Gibb und Mariah Carey. Das Album erscheint am 05. Mai 2023. Nun wurde das erste Duett aus der Sammlung samt Video veröffentlicht: „Jolene“ mit – wie sollte es anders sein – Country-Legende Dolly Parton.

Das Video zeigt die beiden Sängerinnen gemeinsam im Studio. Zu Beginn sagt Dolly Parton in die Kamera: „Ich bin so aufgeregt, mit Olivia Newton-John zusammenzuarbeiten, einer meiner Lieblingsmusikerinnen. Wir haben uns über die Jahre immer sehr nahe gestanden … Ich bin einfach so stolz darauf, Teil dieses Duettprojekts zu sein, bei dem sie einen meiner absoluten Lieblingssongs singt, den ich geschrieben habe, nämlich ‚Jolene‘. Und sie sagt, es sei einer ihrer Lieblingssongs – warum also nicht ein Duett über einen unserer Lieblingssongs machen?“

In einem Statement erklärte die 77-jährige Country-Sängerin, die Aufnahmesession von „Jolene“ sei das letzte Mal gewesen, dass sich die beiden Freundinnen vor Newton-Johns Tod gesehen haben. „Ich habe jeden Moment, den ich mit ihr verbringen konnte, geliebt,“ sagte Parton. „Ich war immer inspiriert von ihrem Mut, ihrer Zärtlichkeit, ihrer Bereitschaft und ihrer Entschlossenheit. Ich kann es kaum erwarten, das Album zu hören; und, Olivia, mögest du in Frieden ruhen. Du hast einen Platz hinterlassen, den niemand sonst je ausfüllen wird.“

Schaut Euch hier das Video zu dem „Jolene“-Duett an: