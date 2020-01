Avatar: James Cameron veröffentlicht erste Einblicke in das Sequel

Das wird Sie auch interessieren





„Avatar“ veränderte 2009 die Tricktechnik des Kinos und wurde zu einem riesigen Erfolg. Deswegen wurde quasi seit Veröffentlichung des Films, spekuliert ob und vor allem wann es ein Sequel des Sci-Fi-Hits geben wird. 2021 ist es soweit, und Regisseur James Cameron enthüllte nun auch erste Artworks aus „Avatar 2“.

„In den Avatar-Sequels werdet ihr nicht nur nach Pandora zurückkehren, ihr werdet neue Teile dieser Welt entdecken“, heißt es in einem Tweet des offiziellen Avatar-Accounts. Mit dabei sind vier Concept-Art-Bilder, die Einblicke in das neue Design geben. „Avatar 2“ soll am 17. Dezember 2021 in die Kinos kommen. Doch nicht nur das, auch „Avatar 3-5“ sind bereits im Dreh und sollen zwischen 2023 und 2027 auf der Leinwand erscheinen.

Avatar auf Twitter – Avatar goes Dubai: