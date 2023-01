„Avengers“-Star Jeremy Renner: Muss ihm ein Bein amputiert werden?

Jeremy Renner befindet sich nach einem Schneepflug-Unfall immer noch in einem kritischen Zustand. Er habe bereits zwei „schwierige Operationen“ hinter sich, sagte ein Vertrauter der Familie. Zudem gebe es „ernsthafte Zweifel, ob er jemals wieder richtig laufen kann“.

Die Quelle verriet dem Onlinemagazin „RadarOnline.com“ außerdem: „Seine Liebsten fürchten, dass die Verletzungen so stark sind, dass er sich nie wieder bewegen kann wie früher – wenn er nicht sogar das Bein komplett verliert.“

Seine Schwester Kym teilte dem „People“-Magazin hingegen mit, ihr Bruder befinde sich auf dem Weg der Besserung. Die Familie sei von „seinen Fortschritten“ begeistert. „Er ist ein Kämpfer und macht keinen Blödsinn“, sagte sie über Renner.

Ein Schneepflug überrollte den Schauspieler am Neujahrstag auf seinem Grundstück. Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von dort richtete er immer wieder Posts an seine Fans: Auf Instagram postete er ein Bild und auf Twitter teilte er ein Video, wie ihn seine Schwester und Mutter besuchten.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023