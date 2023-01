Nach Unfall: Jeremy Renner postet erstes Foto

Jeremy Renner meldet sich nach seinem Schneepflug-Unfall aus dem Hospital: Am Dienstag postete er auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich aus dem Krankenhausbett. Seine Verletzungen sind deutlich zu erkennen – er ist mit blauen Flecken übersäht und sein Auge geschwollen. Dennoch scheint es ihm besser zu gehen. Zuletzt hieß es noch, sein Zustand sei kritisch, aber stabil.

Unter dem Post bedankte sich der Schauspieler bei seinen Instagram-Followern für die Genesungswünsche, die ihn erreicht haben. „Vielen Dank für die vielen lieben Worte“, schrieb er. „Ich bin viel zu kaputt, um jetzt zu schreiben. Aber ich sende euch allen Liebe.“ Den Beitrag kommentierten neben seinen Fans auch seine Marvel-Kollegen. Chris „Thor“ Hemsworth schrieb: „Schnelle Genesung, Kumpel. Liebe Grüße in deine Richtung!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jeremy Renner (@jeremyrenner)

Renner musste am 1. Januar nach einem Unfall in ein Krankenhaus im amerikanischen Reno geflogen werden. Er wurde von einem sieben Tonnen schweren Schneepflug überrollt und an Kopf, Bein und Oberkörper verletzt. Das Unglück habe sich ereignet, als der 52-Jährige das festgefahrene Auto eines Familienmitglieds aus dem Schnee befreien wollte. In dem Ort hatte es zuvor 90 Zentimeter Neuschnee gegeben. Der Schauspieler habe das Auto freigelegt und sei dann aus dem Pistenbully ausgestiegen, um mit dem Familienangehörigen zu reden. Die Maschine habe sich jedoch in Bewegung gesetzt, worauf Renner versucht habe, auf dem Fahrersitz zu klettern, um sie zu stoppen.

Der Schauspieler ist für die Rolle des Marvel-Superhelden Hawkeye bekannt. Er spielte den Charakter unter anderem in „Thor“ und der „Avangers“-Reihe. Auf Disney+ bekam er mit „Hawkeye“ seine eigene Serie.