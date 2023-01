Sorge um Jeremy Renner: Schwerer Unfall beim Schneeräumen

Der 51-Jährige ist für seine Rolle des Hawkeye in mehreren Marvel-Filmen bekannt. Er spielte die Rolle unter anderem in „Thor“, aber auch in der „Avengers“-Reihe. Außerdem bekam er auf Disney+ mit „Hawkeye“ eine eigene Serie und spielte in „Das Bourne Vermächtnis“ sowie „Mission: Impossible – Ghost Protocol“ und „Mission: Impossible – Rogue Nation“.