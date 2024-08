Auktion für ein Essen mit James Hetfield – die Rechnung zahlt der Fan

Die Adaptive Sports Foundation, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die Sport für Menschen mit körperlichen und kognitiven Behinderungen sowie chronischen Krankheiten zugänglicher machen will, bietet derzeit eine einzigartige Möglichkeit: Ein Metallica-Fan kann ein Abendessen mit James Hetfield ersteigern.

Abendessen mit James Hetfield: Das sind die Regeln der Auktion

Laut der Foundation müsse das Abendessen in Edwards im US-Bundesstaat Colorado, stattfinden. Der Ort ist nicht weit vom Wohnort des Sängers in Vail entfernt – innerhalb von drei Monaten nach Ende der Auktion muss ein Termin für das gemeinsame Dinner gefunden werden. Der Gewinner der Versteigerung dürfe außerdem bis zu drei weitere Gäste mitbringen. Die Regeln besagen jedoch auch, dass der Gewinner der Auktion die gesamte Rechnung für den Abend bezahlen muss. Dabei könnte es sich James Hetfield wohl locker leisten, eine kleine Runde zum Abendessen in einem kleinen Ort mit rund 10.000 Einwohnern auszuführen.

Auch Reise und Unterkunft sind noch nicht im Auktionspreis inbegriffen und das Abendessen soll nicht länger als zwei Stunden dauern. Der Gewinner darf außerdem ein Foto mit dem Musiker machen und einen kleineren Gegenstand zum Signieren mitbringen.

Wer trotz der vielen Regeln nicht abgeschreckt ist, kann sich noch bis kommenden Mittwoch (21. August) an der Auktion beteiligen. Derzeit liegt das höchste Gebot bei 28.500 US-Dollar (umgerechnet 25.900 Euro). Der erwartete Preis wurde bereits um 8.500 Dollar überschritten.

Metallica würdigen Cliff Burton

Zuletzt haben Metallica in ihrem Online-Museum eine neue Ausstellung gelauncht. Seit Kurzem gibt es digitale Exponate rund um den verstorbenen Cliff Burton zu sehen. Mit „Orion: A Tribute To Cliff Burton“ gedenkt die Thrash-Metal-Band ihrem ehemaligen Bassisten. Dabei zeigen Metallica Fotos sowie persönliche Briefe und haben Interviews sowie Videomaterial rund um das 1986 bei einem Busunglück ums Leben gekommene Bandmitglied.

Unter anderem gibt es Videos, in denen Mitglieder von Metallica sowie andere Musiker wie Frank Bello von Anthrax über Burton sprechen, Fotos aus dessen Kindheit, Demotapes, die er einspielte, sowie Magazinartikel, in denen er erwähnt wird. Fans sollen so dem Leben des im Alter von nur 24 Jahren verstorbenen Musikers näher kommen können. Das digitale Museum „Metallica Black Box“ ist nur für Mitglieder des „Fifth Member“-Fanclubs zugänglich. Diesem kann man allerdings kostenlos beitreten. Sobald man Teil des Fanclubs ist, hat man Zugang zu allen Online-Ausstellungen rund um Metallica.