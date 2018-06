Avicii: Darum datiert sein Totenschein auf ein islamisches Kalenderdatum

Angeblich ist die posthume Veröffentlichung eines neuen Albums von Avicii geplant. Das ist dran an den Gerüchten.

Tim Bergling, besser bekannt unter seinen Künstlernamen Avicii, starb am 20. April 2018 im Alter von 28 Jahren. Berichten zufolge soll er Selbstmord begangen haben. Kurz nach seinem Tod machten auch Gerüchte über ein neues Album des schwedischen DJs die Runde, diese wurden jetzt allerdings von seinem Management widerlegt. Falsche Übersetzung Mehrere englischsprachige Medien berichteten darüber, dass posthum ein neues Avicii-Album veröffentlicht werden sollte. Doch das stimmt nicht, wie Pressesprecherin Diana Baron nun korrigierte. Die Gerüchte stammten von hoffnungsvollen Fans und einer falschen Übersetzung aus dem Schwedischen. So korrigiert sie: „Tim hatte an neuem Material gearbeitet und 9ishphotos und Instagram-Geschichten…