Avril Lavigne: Neue Termine für Tour 2021

Mehr als acht Jahre lang war Avril Lavigne nicht mehr in Deutschland zu sehen. Im September 2011 gab sie ein Konzert in Köln auf ihrer „Black Star Tour“.

Nach längerer Pause präsentierte die Sängerin zuletzt ihr neues Album „Head Above Water“ live in den USA. Nach abgeschlossener Tour in Nordamerika war eigentlich ein Besuch in Europa geplant. Doch die Verbreitung des neuartigen Coronavirus‘ machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Die Gigs wurden verschoben.

Nun stehen neue Termine für die Tournee fest – und dabei sind auch weiterhin vier Deutschland-Konzerte in Köln, Berlin, Offenbach und München.

Avril Lavigne live in Deutschland 2021

25. Februar 2021 | Köln, Palladium (verlegt vom 29.03.20)

08. März 2021 | Berlin, Columbiahalle (verlegt vom 28.03.20)

09. März 2021 | Offenbach, Stadthalle (verlegt vom 19.03.20)

10. März 2021 | München, Zenith (verlegt vom 30.03.20)

Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit.