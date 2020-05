Diese Gesichtsmasken von AC/DC, Queen und Co. schützen vor Corona-Blues

Gemeinsam mit King's Daughters hat der Queen-Gitarrist einen neuen Song mit dem Titel „Get Up" veröffentlicht. Dieser soll die Stimmung während der Coronakrise heben sowie einem wohltätigen Zweck zu Gute kommen.

Nachdem Brian May zuletzt etwas tierfreundliches Engagement zeigte und sich über die Rolle des Fleischkonsums im Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ausließ, lässt er nun wieder musikalisch von sich hören. In Zusammenarbeit mit derLondoner Band King's Daughters hat der Queen-Gitarrist einen neuen Track mit dem Titel „Get Up“ veröffentlicht. Das Ziel des Songs sei, laut May, den Zuhörern eine gute Stimmung während der Coronakrise zu vermitteln: „Es ist ein emotional anhebender Song, und wir dachten uns, wenn es jemals einen Zeitpunkt geben sollte, den Song zu veröffentlichen, dann ist es dieser hier.“ Entsprechend des Inhalts dieses „erstaunlich heilenden Liedes“, wie May es nennt, haben er…