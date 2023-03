Justin Bieber gibt kleines Gesundheits-Update nach Welttournee-Absage

Foto: Getty Images for The Recording A, Frazer Harrison. All rights reserved.

Justin Bieber bei den 64. Grammy-Awards 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy)

Am Mittwoch, den 15. März 2023 hat US-Popstar Justin Bieber ein Video auf Instagram gepostet, in dem er ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand abgibt. Der 29-Jährige hatte am 01. Februar 2023 die restlichen Termine seiner Welttournee absagen müssen, nachdem bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert worden war. Das Ramsay-Hunt-Syndrom ist eine seltene neurologische Erkrankung, die sich durch einen Ausschlag im Bereich des Gesichts, des Mundes und des Ohrs, sowie einer Lähmung des Gesichtsnervs äußert.

In dem Video sieht man den „Peaches“-Sänger, wie er erst erwartungsvoll in die Kamera schaut und dann in plötzlicher Bewegung über beide Ohren grinst – eine starke Verbesserung im Vergleich zu Juni 2022, als Justin Bieber sagte, er leide an einer „vollständigen Lähmung“ auf der einen Seite seines Gesichts. Über das Video hat Bieber „Wait for it“ geschrieben, um seinen Fans zu signalisieren, dass seine Genesung gut voranschreitet.

Nachdem der Musiker im Juni 2022 die Diagnose offiziell gemacht hatte, teilte er eine Story, in der er in die Kamera sagte: „Ich wollte ein wenig darüber berichten, wie es mir geht. Jeder Tag ist besser geworden und durch all die Unannehmlichkeiten habe ich Trost in dem gefunden, der mich geschaffen hat und mich kennt.“ Er fügte hinzu: „Ich werde daran erinnert, dass er alles von mir kennt. Er kennt die dunkelsten Seiten von mir, von denen ich nicht möchte, dass sie jemand kennt, und er nimmt mich immer wieder in seine liebenden Arme auf. Diese Perspektive hat mir während dieses schrecklichen Sturms, mit dem ich konfrontiert bin, Frieden gegeben.“