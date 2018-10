„Babylon Berlin“ verliert 2,5 Millionen Zuschauer

Seit der ersten Folge spielte Joachim Luger in der ARD-Vorabendserie mit. Am 2. September verließ der 74-Jährige die TV-Soap mit einem sanften Tod.

Nach gut 33 Jahren in der Rolle des Hans Beimer feierte der Joachim Luger am Sonntagabend seinen Serienabschied in der „Lindenstraße“. Das passierte in der 1685. Folge zugleich recht pompös mit entsprechender Streichmusik– und irgendwie doch recht unspektakulär: Der an Parkinson erkrankte Senior entschläft friedlich. So stirbt Hans Beimer in der „Lindenstraße“: Nach einem zutiefst gefühligen Streit im Wald und der anschließenden Friedensschließung mit seiner ehemaligen Frau Helga, gespielt von Marie-Luise Marjan, fand das ältere Ex-Paar im Regen zurück zur Straße, wo auch Beimers aktuelle Ehefrau Anna, verkörpert von Anna Ziegler, ihren Mann in die Arme schloss. Zuvor suchte Vater Beimer…