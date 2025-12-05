Backstreet Boys Düsseldorf 2026: Tickets, Termine, VVK

Backstreet Boys kündigen sechs exklusive „Homecoming: Live in Germany“-Shows 2026 in Düsseldorf an – einziges Europa-Gastspiel.

Backstreet Boys Foto: Live Nation. Brian Ziff. All rights reserved.

Düsseldorf mausert sich zunehmen zum exklusiven Pflaster für Stars aus dem Ausland. Nachdem Robbie Williams für 2026 einen Auftritt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt angekündigt hat, folgen nun die Backstreet Boys und spielen in der Merkur Spiel-Arena. Gleich sechsmal, und es sind die einzigen Konzerte in Deutschland im kommenden Jahr. Und nicht nur in Deutschland – auch in Europa. Titel:  „HOMECOMING: LIVE IN GERMANY”. Tickets sind erhältlich ab Montag, 15. Dezember unter backstreetboys.com.

Dazu gibt es Vibee-Pakete. Der Veranstalter meldet dazu: „Vibee-Pakete beinhalten Premium-Konzertkarten, zwei Übernachtungen in einem ausgewählten Hotel sowie ein Sammler-Laminat und ein Schlüsselband. Die VIP-Konzert- und Hotel-Erlebnispakete von Vibee bieten zusätzliche Vorteile, darunter frühzeitiger Einlass zum Konzertort, ein ausgewähltes VIP-Geschenkset, bevorzugter Einlass zum Backstreet Boys Fan Experience Pop-up, Zugang zum Vibee-Concierge und vieles mehr. Für diejenigen, die keine Unterkunft benötigen, sind auch VIP-Konzert-Erlebnispakete erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf von Vibee-Paketen finden Sie unter backstreetboysgermany.vibee.com.“

BACKSTREET BOYS

INTO THE MILLENNIUM

HOMECOMING: LIVE IN GERMANY

  • 25.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
  • 26.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
  • 27.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
  • 29.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
  • 30.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
  • 02.10.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

– Einzige Shows in Europa 2026 –

