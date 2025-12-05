Backstreet Boys Düsseldorf 2026: Tickets, Termine, VVK
Backstreet Boys kündigen sechs exklusive „Homecoming: Live in Germany“-Shows 2026 in Düsseldorf an – einziges Europa-Gastspiel.
Düsseldorf mausert sich zunehmen zum exklusiven Pflaster für Stars aus dem Ausland. Nachdem Robbie Williams für 2026 einen Auftritt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt angekündigt hat, folgen nun die Backstreet Boys und spielen in der Merkur Spiel-Arena. Gleich sechsmal, und es sind die einzigen Konzerte in Deutschland im kommenden Jahr. Und nicht nur in Deutschland – auch in Europa. Titel: „HOMECOMING: LIVE IN GERMANY”. Tickets sind erhältlich ab Montag, 15. Dezember unter backstreetboys.com.
Dazu gibt es Vibee-Pakete. Der Veranstalter meldet dazu: „Vibee-Pakete beinhalten Premium-Konzertkarten, zwei Übernachtungen in einem ausgewählten Hotel sowie ein Sammler-Laminat und ein Schlüsselband. Die VIP-Konzert- und Hotel-Erlebnispakete von Vibee bieten zusätzliche Vorteile, darunter frühzeitiger Einlass zum Konzertort, ein ausgewähltes VIP-Geschenkset, bevorzugter Einlass zum Backstreet Boys Fan Experience Pop-up, Zugang zum Vibee-Concierge und vieles mehr. Für diejenigen, die keine Unterkunft benötigen, sind auch VIP-Konzert-Erlebnispakete erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf von Vibee-Paketen finden Sie unter backstreetboysgermany.vibee.com.“
BACKSTREET BOYS
INTO THE MILLENNIUM
HOMECOMING: LIVE IN GERMANY
- 25.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 26.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 27.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 29.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 30.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 02.10.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
– Einzige Shows in Europa 2026 –
Sign-Ups:
Fr., 05.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 120 Stunden)
www.signup.ticketmaster.de/backstreetboysde
Vibee Presale:
Do., 11.12.2025, 10:00 Uhr
backstreetboysgermany.vibee.com
Fan Club Presale:
Do., 11.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 23 Stunden)
www.backstreetboys.com
Telekom Prio Tickets:
Do., 11.12.2025, 14:00 Uhr (Online-Presale, 21 Stunden)
www.magentamusik.de/prio-tickets
Artist Sign-Up Presale:
Fr., 12.12.2025, 12 Uhr (Online-Presale, 23 Stunden)
www.backstreetboys.com
Ticketmaster Presale:
Sa., 13.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)
www.ticketmaster.de/presale
Allgemeiner Vorverkaufsstart:
Mo., 15.12.2025, 12:00 Uhr
www.livenation.de/backstreet-boys-tickets-adp16
www.ticketmaster.de