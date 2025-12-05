Backstreet Boys Düsseldorf 2026: Tickets, Termine, VVK

Düsseldorf mausert sich zunehmen zum exklusiven Pflaster für Stars aus dem Ausland. Nachdem Robbie Williams für 2026 einen Auftritt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt angekündigt hat, folgen nun die Backstreet Boys und spielen in der Merkur Spiel-Arena. Gleich sechsmal, und es sind die einzigen Konzerte in Deutschland im kommenden Jahr. Und nicht nur in Deutschland – auch in Europa. Titel: „HOMECOMING: LIVE IN GERMANY”. Tickets sind erhältlich ab Montag, 15. Dezember unter backstreetboys.com.

Dazu gibt es Vibee-Pakete. Der Veranstalter meldet dazu: „Vibee-Pakete beinhalten Premium-Konzertkarten, zwei Übernachtungen in einem ausgewählten Hotel sowie ein Sammler-Laminat und ein Schlüsselband. Die VIP-Konzert- und Hotel-Erlebnispakete von Vibee bieten zusätzliche Vorteile, darunter frühzeitiger Einlass zum Konzertort, ein ausgewähltes VIP-Geschenkset, bevorzugter Einlass zum Backstreet Boys Fan Experience Pop-up, Zugang zum Vibee-Concierge und vieles mehr. Für diejenigen, die keine Unterkunft benötigen, sind auch VIP-Konzert-Erlebnispakete erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf von Vibee-Paketen finden Sie unter backstreetboysgermany.vibee.com.“

BACKSTREET BOYS

INTO THE MILLENNIUM

HOMECOMING: LIVE IN GERMANY

25.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

26.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

27.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

29.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

30.09.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

02.10.2026 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

– Einzige Shows in Europa 2026 –

Sign-Ups:

Fr., 05.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 120 Stunden)

www.signup.ticketmaster.de/backstreetboysde

Vibee Presale:

Do., 11.12.2025, 10:00 Uhr

backstreetboysgermany.vibee.com

Fan Club Presale:

Do., 11.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 23 Stunden)

www.backstreetboys.com

Telekom Prio Tickets:

Do., 11.12.2025, 14:00 Uhr (Online-Presale, 21 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Artist Sign-Up Presale:

Fr., 12.12.2025, 12 Uhr (Online-Presale, 23 Stunden)

www.backstreetboys.com

Ticketmaster Presale:

Sa., 13.12.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 15.12.2025, 12:00 Uhr

www.livenation.de/backstreet-boys-tickets-adp16

www.ticketmaster.de